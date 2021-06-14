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Mãe de Gil do Vigor revela em livro que se prostituiu para sustentar família

Relato está no livro ‘Tem Que Vigorar!’, lançado por Gilberto na última semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:39

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:39

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor e sua mãe Jacira Santana
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor e sua mãe Jacira Santana Crédito: Instagram / @gildovigor
Na última semana, Gil do Vigor lançou o livro Tem Que Vigorar! no qual conta sua história, e consequentemente a de sua família. Nele, Jacira Santana, mãe de Gilberto, conta que chegou a se prostituir para que seus filhos não passassem fome. No livro, a pernambucana conta que passou por dificuldades após deixar o ex-marido, de quem era vítima de violência doméstica. Após isso, quando estava desempregada, recebeu a proposta de um desconhecido.
"Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. (...) Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu".
No programa Conversa com Bial, no dia do lançamento do livro, 10 de junho, Gil do Vigor já havia relatado que a mãe havia feito o necessário para sustentar a família. Ele contou, inclusive, momentos que não estão relatados no livro, como quando a mãe pegava merenda de onde trabalhava para levar para os filhos comerem.

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