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Críticas nas redes

Gil desabafa sobre críticas por comercial com Lucas: 'Meu mundo não é esse'

As críticas começaram após um comercial que Gilberto fez com o ator Lucas Penteado.  Parte dos fãs do economista não gostaram de vê-lo com o ex-affair
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2021 às 19:53

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:53

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Reprodução/Instagram @gilnogueiraofc
Mais conhecido como Gil do Vigor, o ex-BBB Gilberto Nogueira desabafou neste sábado (5) após a repercussão de um comercial que ele fez com o ator Lucas Penteado. Os dois trocaram beijos durante o BBB 21 (Globo) e foram chamados para estrelar uma campanha de Dia dos Namorados.
Contudo, os fãs do economista não gostaram de vê-lo com o ex-affair. Isso porque, de acordo com parte de seus seguidores, Lucas não puxava mutirões para ajudá-lo a ficar no reality show e costumava declarar que sua preferida para vencer era Juliette.
Interagindo com os seguidores, Gil agradeceu pelas informações e disse que tentaria fazer algo a respeito. "Aqui não tem pano, vou resolver tudo pessoal! Obrigado por falarem tudo para mim!", escreveu. "E eu sou esse Gil mesmo! Quem quiser, vai querer assim mesmo. Comigo não tem meio termo."
Na sequência, ele confessou que está achando difícil lidar com a vida de celebridade. "Tudo que eu queria era seguir feliz e me preparar para meu PhD", afirmou ele, que ganhou uma bolsa para um curso nos Estados Unidos. "Todo dia tenho mais certeza que meu mundo não é esse aqui e sim dentro de uma sala de aula estudando. A felicidade não tem preço! Vem setembro, vem logo."
Lucas Penteado, por sua vez, também comentou o assunto nas redes sociais. "É muito fiscal para pouca resiliência", disse. "Até ontem nós éramos vistos como bicho, monstros... Já cheguei a ouvir que eu gostava de homens por não ter Deus no coração, agora tem até juiz de padrão para decidir quem é e quem não é, affs!!! Esse povo não cansa..."

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"O que aconteceu no jogo ficou no jogo", avaliou. "Torci para Juliette desde o primeiro dia que sai e ela nem era a favorita ainda. Aliás, quase fui cancelado por torcer por ela. Já imaginou uma rede sem ataques, sem buxixo, sem violência e sem cancelamento. Ops, desculpa, sonhei em voz alta."
Nas entrevistas questionavam se o beijo era real", continuou. "Se o beijo era real? Entende o quanto isso é ofensivo, delicado, triste? Usei o Gil? Num país homofóbico, racista e machista, onde me ajudaria num reality um beijo gay? Não esqueçam que estão falando de sentimentos."

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