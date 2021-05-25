Gil do Vigor se desculpa após flagra em jantar com famosos na pandemia

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Reprodução Instagram

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21 (Globo), se desculpou com um seguidor que o recriminou por comparecer a um jantar com diversos famosos na noite de segunda-feira (24) em São Paulo . Entre os convidados, estavam Neymar, Thiaguinho, Tirullipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flay.

A reunião aconteceu em um restaurante da região dos Jardins e foi flagrada por clientes que estavam no local. Na saída, paparazzi também registraram o grupo.

Após a repercussão, diversos seguidores do pernambucano comentaram estar decepcionados com a atitude do ex-BBB. "Três dias atrás estava fazendo texto pedindo para não aglomerar, daí ontem tava aglomerando", comentou um internauta.

A um de seus fãs, Gil respondeu às críticas apenas com: "Desculpa!". "Ele está errado sim", havia dito o admirador. "É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado, pois poderia ser evitado! Não vou passar a mão na cabeça, apenas isso!"

"Gilberto, te amo", disse outro seguidor. "Porém, não é questão de pedir desculpa, é questão de não repetir esse tipo de coisa."