Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Paulo

Gil do Vigor se desculpa após flagra em jantar com famosos na pandemia

Entre os convidados, estavam Neymar, Thiaguinho, Tirullipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flay

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 20:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 20:32
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor Crédito: Reprodução Instagram
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21 (Globo), se desculpou com um seguidor que o recriminou por comparecer a um jantar com diversos famosos na noite de segunda-feira (24) em São Paulo. Entre os convidados, estavam Neymar, Thiaguinho, Tirullipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flay.
A reunião aconteceu em um restaurante da região dos Jardins e foi flagrada por clientes que estavam no local. Na saída, paparazzi também registraram o grupo.
Após a repercussão, diversos seguidores do pernambucano comentaram estar decepcionados com a atitude do ex-BBB. "Três dias atrás estava fazendo texto pedindo para não aglomerar, daí ontem tava aglomerando", comentou um internauta.
A um de seus fãs, Gil respondeu às críticas apenas com: "Desculpa!". "Ele está errado sim", havia dito o admirador. "É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado, pois poderia ser evitado! Não vou passar a mão na cabeça, apenas isso!"
"Gilberto, te amo", disse outro seguidor. "Porém, não é questão de pedir desculpa, é questão de não repetir esse tipo de coisa."
Quarto colocado do BBB 21, Gil é o único participante da edição mais recente do programa a manter contrato com a Globo. Ele também tem sido convidado para estrelar campanhas publicitárias de diversos produtos.

Veja Também

Audiência dos programas do gênero "reality show" cresceu de 50% a 60%

William Bonner cita Gil do Vigor no Jornal Nacional

Ex-BBB capixaba Arthur Picoli comemora título do Flamengo no Maracanã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos neymar São Paulo (SP) BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados