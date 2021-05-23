Ex-BBB capixaba Arthur Picoli comemora título do Flamengo no Maracanã

Apaixonado pelo Flamengo, o ex-bbb capixaba Arthur Picoli viveu um momento especial na final do Campeonato Carioca. O instrutor de Crossfit comemorou o título ao lado do elenco rubro-negro, no Maracanã, na noite deste sábado (22). O time da Gávea bateu o Fluminense por 3 a 1 na decisão.
O capixaba participou da transmissão da partida no canal oficial do Flamengo. Depois da conquista, ele foi convidado pelo craque Gabigol para participar da festa com os jogadores. "Vamos tomar um gelinho hoje", brincou o atacante. (Veja o momento)
Aceitando o convite do craque, Arthur celebrou ao lado do elenco do time de coração. Em suas redes sociais o capixaba compartilhou várias fotos ao lado dos ídolos flamenguistas e do vice-presidente Marcos Braz.