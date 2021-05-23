Convidado por Gabigol

Ex-BBB capixaba Arthur Picoli comemora título do Flamengo no Maracanã

Arthur celebrou ao lado do elenco do time de coração. Em suas redes sociais o capixaba compartilhou várias fotos ao lado dos ídolos flamenguistas e do vice-presidente Marcos Braz

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 00:33

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 mai 2021 às 00:33
Arthur Picoli e Gabigol na festa do título do Campeonato Carioca
Arthur Picoli e Gabigol na festa do título do Campeonato Carioca Crédito: Flamengo/ Divulgação
Apaixonado pelo Flamengo, o ex-bbb capixaba Arthur Picoli viveu um momento especial na final do Campeonato Carioca. O instrutor de Crossfit comemorou o título ao lado do elenco rubro-negro, no Maracanã, na noite deste sábado (22). O time da Gávea bateu o Fluminense por 3 a 1 na decisão.
O capixaba participou da transmissão da partida no canal oficial do Flamengo. Depois da conquista, ele foi convidado pelo craque Gabigol para participar da festa com os jogadores. "Vamos tomar um gelinho hoje", brincou o atacante. (Veja o momento)
Aceitando o convite do craque, Arthur celebrou ao lado do elenco do time de coração. Em suas redes sociais o capixaba compartilhou várias fotos ao lado dos ídolos flamenguistas e do vice-presidente Marcos Braz.

