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37 taças

Flamengo vence o Fluminense e conquista o Campeonato Carioca 2021

Ao superar o Tricolor, o Rubro-Negro conquistou sua 37ª taça do Estadual, a terceira de forma consecutiva

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:02
Gabigol marcou dois gols sobre o Fluminense
Gabigol marcou dois gols na grande final do Campeonato Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Flamengo é Tricampeão Carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite deste sábado (22), no Maracanã, e conquistou sua 37ª taça do Estadual, a terceira de forma consecutiva. Gabigol, sempre ele, marcou duas vezes e João Gomes assegurou a vitória do time comandado por Rogério Ceni. Fred descontou para o Tricolor, mas foi só. 
O Flamengo volta agora sua atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (27), o Rubro-Negro recebe o Vélez Sarsfiel-ARG em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental e que vale a liderança do Grupo G.

O JOGO

O Flamengo foi melhor desde o início do jogo, mas só conseguiu transformar sua superioridade em gol nos minutos finais. Aos 43 minutos Arrascaeta sofreu pênalti. Gabigol cobrou a penalidade no alto, com perfeição, para deslocar o goleiro Marcos Felipe e abrir o caminho para a vitória. Apenas três minutos depois, Gabigol, de novo ele, bateu cruzado para vencer o goleiro tricolor novamente e deixar o placar em 2 a 0 para o Fla. 
O Fluminense voltou para a segunda etapa determinado a correr atrás do prejuízo. Logo aos três minutos, Fred, de pênalti, diminuiu para o Tricolor. A partir daí, a equipe comandada por Roger Machado apostou na marcação alta e tentou sufocar o Flamengo, mas sem sucesso. 
Mais ligado no jogo, o Flamengo sacramentou a vitória aos 41 minutos da segunda etapa. João Gomes aproveitou rebote de chute de Pedro, empurrou a bola para as redes e deu números finais à partida: Flamengo 3 a 1 em cima do Fluminense.

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