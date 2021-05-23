Flamengo vence o Fluminense e conquista o Campeonato Carioca 2021

Gabigol marcou dois gols na grande final do Campeonato Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O Flamengo é Tricampeão Carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite deste sábado (22), no Maracanã, e conquistou sua 37ª taça do Estadual, a terceira de forma consecutiva. Gabigol, sempre ele, marcou duas vezes e João Gomes assegurou a vitória do time comandado por Rogério Ceni. Fred descontou para o Tricolor, mas foi só.

O Flamengo volta agora sua atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (27), o Rubro-Negro recebe o Vélez Sarsfiel-ARG em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental e que vale a liderança do Grupo G.

O JOGO

O Flamengo foi melhor desde o início do jogo, mas só conseguiu transformar sua superioridade em gol nos minutos finais. Aos 43 minutos Arrascaeta sofreu pênalti. Gabigol cobrou a penalidade no alto, com perfeição, para deslocar o goleiro Marcos Felipe e abrir o caminho para a vitória. Apenas três minutos depois, Gabigol, de novo ele, bateu cruzado para vencer o goleiro tricolor novamente e deixar o placar em 2 a 0 para o Fla.

O Fluminense voltou para a segunda etapa determinado a correr atrás do prejuízo. Logo aos três minutos, Fred, de pênalti, diminuiu para o Tricolor. A partir daí, a equipe comandada por Roger Machado apostou na marcação alta e tentou sufocar o Flamengo, mas sem sucesso.