Pôster: Flamengo é tricampeão do Campeonato Carioca 2021

Dono da melhor campanha da primeira fase, o que já lhe tinha garantido a Taça Guanabara, o Flamengo provou mais uma vez que é o melhor time do Rio de Janeiro e faturou o troféu do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite deste sábado (22), no Maracanã e conquistou o 37º título estadual de sua história, o terceiro de forma consecutiva. E a festa é sua, torcedor. Baixe o pôster e tire onda com os rivais.