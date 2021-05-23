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Festa Rubro-Negra

Pôster: Flamengo é tricampeão do Campeonato Carioca 2021

Agora dono de 37 títulos estaduais, Rubro-Negra levanta a taça pela terceira vez seguida. Clique e baixe o pôster

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:06
Pôster Flamengo - Campeão Carioca 2021
Pôster Flamengo - Campeão Carioca 2021 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Dono da melhor campanha da primeira fase, o que já lhe tinha garantido a Taça Guanabara, o Flamengo provou mais uma vez que é o melhor time do Rio de Janeiro e faturou o troféu do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite deste sábado (22), no Maracanã e conquistou o 37º título estadual de sua história, o terceiro de forma consecutiva. E a festa é sua, torcedor. Baixe o pôster e tire onda com os rivais.

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Pôster Flamengo - Campeão Carioca 2021

Rubro-Negro chegou a 37 títulos estaduais, e está levantando a taça pelo terceiro ano seguido
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