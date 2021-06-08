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Gil do Vigor dá pistas sobre vida amorosa: 'Estou conversando com uma pessoa'

Ex-BBB revelou possível envolvimento com paquera durante transmissão da Parada LGBTQIA+ de São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jun 2021 às 11:50

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 11:50

O ex-BBB Gil do Vigor
O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/@gildovigor
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, pode estar com a vida amorosa prestes a mudar. Solteiro desde que entrou no BBB 21, ele revelou durante a transmissão da 25ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, neste domingo, 6, que está "conversando com uma pessoa."
Sem revelar o nome, Gil disse que ainda não encontrou o possível paquera pessoalmente, mas deu a entender que estava começando a se envolver amorosamente. "Estou conversando com uma pessoa e ela está tocando aqui (aponta para o coração). Começou a tocar", disse.
Ao lado de Gil durante a transmissão, a cantora Raquel Virgínia brincou com o ex-BBB e pediu para ele ter cautela no envolvimento. "Não entrega seu coração para quem você não experimentou ao vivo, porque ao vivo é outra coisa", contou.
A afirmação foi feita pelo ex-BBB após um internauta perguntar durante a transmissão se ele estava namorando. Antes de responder, Gil deu um recado sobre ser feliz. "A gente sofre tanto, mas a gente está sempre sorrindo. Com muita luta, com muita dor, mas a gente sorri", declarou.
"Tem uma força que vem, que é de Deus ou de quem você acreditar, mas tem uma força que não é deste mundo e vem pra gente. Para ser feliz passando pelo que a gente passa é só essa força vindo mesmo."
A 25ª Parada do Orgulho LGBT+ de SP ocorreu neste domingo pela internet e falou sobre o HIV. Além de Gil do Vigor, a transmissão do evento foi comandada por Hugo Gloss, Marcela McGowan, Caio Braz e Raquel Virgínia. "Hoje é um dia específico para que essa voz seja ouvida em uma proporção muito maior é extremamente importante para a gente gritar cada vez mais alto sobre respeito e amor", declarou Gil.

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