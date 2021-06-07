Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mês do Orgulho LGBTQIA+

Casas Bahia lança campanha com Gil do Vigor e Lucas Penteado

Filme da ação estreou no intervalo do Fantástico e traz como trilha sonora a música Flutua, de Jhonny Hooker

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jun 2021 às 18:56
Gil do Vigor e Lucas Penteado protagonizam campanha da Casas Bahia no mês do Orgulho LGBTQIA+
Gil do Vigor e Lucas Penteado protagonizam campanha da Casas Bahia no mês do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Casas Bahia/Divulgação
A Casas Bahia lançou nesta semana uma campanha com os ex-participantes do BBB 21 Gil do Vigor e Lucas Penteado em homenagem ao mês do Orgulho LGBTQIA+. O filme da ação, assinado pela agência VMLY&R e com produção da Cine, estreou no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo.
A trilha sonora traz a música Flutua, de Jhonny Hooker. Sob o conceito "Se você pensa que armário é só para guardar coisas e não sentimentos, você não está sozinho", a campanha se passa em um galpão com diversos armários.
Frases reais, retiradas das redes sociais na semana passada, são projetadas nos móveis, de onde saem casais.
Existe também o armário, que não abre a porta e de onde não sai ninguém. E para esse, a mensagem é com um "Tudo bem, tudo tem seu tempo".

Veja Também

Pabllo Vittar usa look feito por estilista do ES na Parada LGBT de SP

Palmeirense, Zé Neto veste camisa do São Paulo, imita gay e se desculpa

Mês do Orgulho LGBTQIA+: 11 livros para ler e comemorar a data

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos BBB dia Internacional do Orgulho Lgbt+ LGBTQIA+ BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Procurado por homicídio e investigado por roubos de cargas é preso na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados