Mês do Orgulho LGBTQIA+: 11 livros para ler e comemorar a data

No mês do Orgulho LGBTQIA+, vale sempre dar uma lida nos livros sobre o assunto Crédito: Freepik

Junho é comemorado o Orgulho LGBTQIA+. Além das paradas pelas cidades, shows e discussões em volta do tema, é uma boa oportunidade para conhecer mais sobre a comunidade. Livros são uma ótima pedida para entender o que se passa.

Com ajuda da Skeelo, plataforma de livros digitais que tem parceria com A Gazeta e fornece obras gratuitas a seus assinantes , selecionamos 11 livros com personagens e histórias do cotidiano da comunidade. De romances leves como "15 Dias" a obras mais densas como "Vidas Trans", a lista conta com livros para celebrar a data, divertir e informar. Confira.

Madame Xanadu (Aureliano / Ed. Nacional)

João é um jornalista de Natal fascinado pela figura de sua mais famosa Drag Queen. Determinado a desvendar a história da figura, ele começa uma investigação para descobrir sua história, desde antes de tornar-se conhecida, até o seu final.

Orgulho LGBT: capa do livro "Madame Xanadu", de Aureliano Crédito: Divulgação/ Ed. Nacional

Sua Alteza Real (Rachel Hawkins / Ed. Alt)

Depois de ter o coração partido, Millie decide seguir com o sonho de estudar na Escócia, um lugar perfeito em sua mente para recomeçar. Tendo obtido uma bolsa em um dos melhores colégios do país, tudo parece perfeito, mas sua colega de quarto, Flora, é uma princesa mimada, álias ela é literalmente uma princesa, que não para de se meter em confusão, mas esse relacionamento gato e rato começa a mudar, será que as duas vão dar certo?

Orgulho LGBT: capa do livro "Sua Alteza Real", de Rachel Hawkins Crédito: Divulgação/Ed. Alt

Espere até me ver de Coroa (Leah Johnson / Ed. Alt)

Liz sempre achou que não pudesse brilhar. Em uma pequena cidade, onde o baile de formatura é tudo, seu sonho é simplesmente obter a bolsa para a faculdade de música e finalmente poder se libertar. Mas quando a bolsa não vem ela precisa pensar no plano B, e ele é ser rainha do baile e conseguir o prêmio pra pagar seus estudos, o que ela não esperava era se apaixonar pela concorrente. (Primeiro YA escolhido para o Clube do Livro da Reese Whiterspoon)

Orgulho LGBT: capa do livro "Espere até me ver de coroa", de Leah Johnson Crédito: Divulgação/Ed. Alt

The Prom (Saundra Mitchell, Chad Beguelin, Matthew Sklar e Bob Martin / Ed. Alt)

Emma só queria levar sua namorada para o baile de formatura, mas o simples pedido parece impossível em sua pequena cidade. Quando a pretensão da menina se espalha a cidade entra em polvorosa, a associação de pais ameaça forçar o cancelamento da festa. Até que o desabafo de Emma viraliza na internet e ela terá apoios atrapalhados e inesperados. (Livro que inspirou o musical da Broadway e o filme do Netflix com Meryl Streep)

Orgulho LGBT: capa do livro "The Prom: a festa de formatura", de Saundra Mitchell, Chad Beguelin, Matthew Sklar e Bob Martin Crédito: Divulgação/Ed. Alt

1+1: A Matemática do Amor (Augusto Alvarenga e Vinicius Grossos / Ed. Faro)

Lucas e Bernardo são melhores amigos desde a infância, mas nos ultimos tempos os sentimentos começaram a mudar. No entanto, eles só admitem o que está havendo quando Bernardo recebe a notícia de que terá de se mudar com a família.

Orgulho LGBT: capa do livro "1+1 A Matemática do Amor", de Augusto Alvarenga e Vinicius Grossos Crédito: Divulgação/Ed. Faro

Tomates Verdes Fritos no café da parada do apito (Fannie Flagg / Ed. Globo)

Em um vilarejo do Alabama, um dos estados mais conservadores do país, o café fundado pelo casal Ruth e Idge se torna o local de encontro para os improváveis, os sonhadores e os extravagantes. Ambas ficam guardadas na memória da Sra. Threadgoode que conta a respeito delas e do café, que ousou quebrar convenções, enfrentou ameaças, todo tipo de preconceito e foi guarida de muitos. (Livro que inspirou o filme homônimo)

Orgulho LGBT: capa do livro "Tomates Verdes Fritos", de Fannie Flagg Crédito: Divulgação/Ed. Globo

Quinze Dias (Vitor Martins / Ed. Globo Alt)

Felipe está de férias, e um tempo longe dos colegas que o perturbam por conta do peso é um alívio. O plano é maratonar a série favorita, no entanto, as coisas mudam quando a mãe informa que aceitou hospedar Caio, o vizinho por quem Felipe é apaixonado, durante quinze dias. Agora ele precisará lidar com um turbilhão de emoções e enfrentar suas maiores inseguranças.

Orgulho LGBT: capa do livro "Quinze Dias", de Vitor Martins Crédito: Divulgação/Ed. Globo Alt

Um Milhão de Finais Felizes (Vitor Martins / Ed. Globo Alt)

Jonas não sabe o que quer fazer ainda, ele só sabe que ama escrever e que quer ser ele mesmo. Vindo de uma família conservadora, a mãe ainda tem esperanças que ele atenda as suas expectativas. Mas, quando Jonas conhece Arthur no seu turno no Rocket Café, ele entende que precisa viver a própria vida, e junto com ela vem uma bela história dos melhores piratas dos sete mares.

Orgulho LGBT: capa do livro "Um milhão de finais felizes", de Vitor Martins Crédito: Divulgação/Ed. Globo Alt

Vidas Trans (Amara Moira / Ed. Astral)

Através de diversos depoimentos, esse livro reúne as histórias a respeito da percepção de ser trans, os preconceitos sofridos, desafios superados, a jornada da transição, dentre outros diversos pontos que reúnem a história de vida, luta e militância dos depoentes.

Orgulho LGBT: capa do livro "Vida Trans", de Amara Moira Crédito: Divulgação/Ed. Astral

Foi assim que tudo explodiu (Arvin Ahmedi / Ed. Alt)

Depois de um relacionamento fracassado e uma chantagem, fugir parece uma boa solução, assim, Amir pousa em Roma. E na cidade eterna, ele finalmente pode ser quem é, sem medo ou amarras, enquanto conhece pessoas e vive cada detalhe do lugar. Mas toda fuga tem um fim e sua antiga vida bate a porta. Ele imaginou que se assumir pra sua família mulçumana seria complicado, mas nunca que seria em uma sala de aeroporto na frente de um oficial, obrigado a dizer toda a verdade as custas de sua liberdade. (Um livro com momentos engraçados, grandes paisagens e muitas reflexões)

Orgulho LGBT: capa do livro "Foi Assim Que Tudo Explodiu", de Arvin Ahmadi Crédito: Divulgação/Ed. Alt

Agora que ele se foi (Elizabeth Acevedo / Ed. Nacional)

Camino e Yahaira vivem realidades muito distintas. No entanto, quando o pai de ambas falece, elas descobrem que aquele homem que elas amavam, era muito complexo, e guardou segredo da existência uma da outra. Embora Camino busque apoio na melhor amiga e Yahaira na sua namorada, só elas compreendem nesse momento o sentimento pelo pai. (Livro em versos livres, ganhador do GoodReads Choice Award, autora best-seller do NYTimes)