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Grammy lança enquete para eleger o melhor hino LGBTQIA+; saiba como votar

Músicas de Lady Gaga e Madonna lideram a votação, que traz ainda obras de RuPaul, Lizzo e Lil Nas X entre as indicadas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jun 2021 às 10:48

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 10:48

Bandeira LGBT
Grammy faz enquete para saber qual é o hino da comunidade LGBTQIA+ Crédito: Markus Spiske/ Pexels
No mês em que se comemora o Orgulho LGBT, o Grammy lançou uma enquete para eleger o melhor hino que representa a comunidade. Canções de Lady Gaga e Madonna lideram a votação que vai até o dia 15 de junho.
"Música alegre e animada é uma parte essencial da celebração do Orgulho, então o Grammy.com adoraria saber qual é o seu hino favorito", informou o site da premiação.
Entre as músicas indicadas, Vogue, de Madonna, já recebeu 49% dos votos até a tarde desta quinta-feira, 3. Em seguida, vem Born This Way, de Gaga, com 34%.
Nomes como Lizzo, RuPaul, Katy Perry e Lil Nas X também integram a relação de cantores indicados. "Esperamos que esta lista traga alegria", completou o Grammy. Clique aqui para votar na enquete oficial do Grammy
Inspirado no Grammy, o Divirta-se resolveu fazer o mesmo, mas incluindo canções brasileiras que merecem concorrer. Vote na enquete no fim do texto.
Na última sexta-feira, 28, Lady Gaga anunciou o relançamento do álbum Born This Way, que completou dez anos em 23 de maio. Segundo ela, além das 14 canções originais, a versão especial contará com um segundo disco com interpretações especiais das músicas feitas por artistas que representam e defendem a causa LGBTQIA+.

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