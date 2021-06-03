Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

'Buscando aprender', diz Patrícia Abravanel após fala homofóbica

Ativista afirma que vai processar a apresentadora na Justiça

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 09:19
Patricia Abravanel apresenta o
Patricia Abravanel apresenta o "Vem pra Cá", novo programa matutino do SBT Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
Patrícia Abravanel, 43, usou as redes sociais para se pronunciar após uma fala dela no Vem Pra Cá (SBT) viralizar. Na manhã desta terça-feira (1º), ela defendeu que os gays devem ter maior compreensão com as pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQIA+.
"Aqui, damos espaço de fala, de diálogo, buscando aprender mais do que impor opiniões", escreveu a apresentadora. Ela também publicou um vídeo em que tenta explicar o comentário do dia anterior no programa desta quarta-feira (2).
"Para quem, assim como eu, tem dificuldades de explicar a sigla LGBTQIA+, o nosso fotógrafo Gabriel Cardoso explicou tudo muito bem no programa Vem Pra Cá! Para quem não assistiu, convido a todos a aprender, refletir e, acima de tudo, amar mais."
A explicação, no entanto, não convenceu o ativista Agripino Magalhães. Ele afirmou que vai entrar com um processo contra a apresentadora por homofobia e pedir, na Justiça, uma retratação.
"Não é a primeira vez que Patrícia Abravanel faz comentários LGBTIfóbicos nos programas do SBT", afirma Magalhães. "Qualquer pessoa que se sinta incomodada com a orientação sexual do outro deve responder na Justiça, porque o importante é cada um cuidar da sua própria vida."
Até que haja legislação própria, a homofobia está enquadrada na lei 7.716/89, que abrange crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A pena para quem comete esse crime pode ser de até 3 anos de prisão.
O discurso polêmico aconteceu quando a filha de Silvio Santos, 90, comentava as críticas recentes ao ator Caio Castro, 32, e à apresentadora Rafa Kalimann, 28, que compartilharam um vídeo com falas preconceituosas e contrárias a relacionamentos homossexuais em suas redes sociais nos últimos dias.
"Acredito que nós, mais velhos e que fomos educados por pais mais conservadores, estamos aprendendo, estamos nos abrindo, mas é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar? Podemos ter opiniões diferentes, e tudo bem! Tudo é muito enfatizado, muito polemizado", afirmou Abravanel.
O comentário foi alvo de críticas até do sobrinho dela, o ator e cantor Tiago Abravanel, 33, que o classificou como homofóbico. "Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final", disse.

Veja Também

Tiago Abravanel critica Patrícia após fala: 'Não dá para passar mão na cabeça'

Especialistas: Patrícia Abravanel discursa ódio ao defender homofóbicos

Patrícia Abravanel sobre homofobia: "LGDBTYH têm que ser mais compreensivos"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão dia Internacional do Orgulho Lgbt+ LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados