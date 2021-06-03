'Buscando aprender', diz Patrícia Abravanel após fala homofóbica

Patricia Abravanel apresenta o "Vem pra Cá", novo programa matutino do SBT Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

Patrícia Abravanel, 43, usou as redes sociais para se pronunciar após uma fala dela no Vem Pra Cá (SBT) viralizar. Na manhã desta terça-feira (1º), ela defendeu que os gays devem ter maior compreensão com as pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQIA+.

"Aqui, damos espaço de fala, de diálogo, buscando aprender mais do que impor opiniões", escreveu a apresentadora. Ela também publicou um vídeo em que tenta explicar o comentário do dia anterior no programa desta quarta-feira (2).

"Para quem, assim como eu, tem dificuldades de explicar a sigla LGBTQIA+, o nosso fotógrafo Gabriel Cardoso explicou tudo muito bem no programa Vem Pra Cá! Para quem não assistiu, convido a todos a aprender, refletir e, acima de tudo, amar mais."

A explicação, no entanto, não convenceu o ativista Agripino Magalhães. Ele afirmou que vai entrar com um processo contra a apresentadora por homofobia e pedir, na Justiça, uma retratação.

"Não é a primeira vez que Patrícia Abravanel faz comentários LGBTIfóbicos nos programas do SBT", afirma Magalhães. "Qualquer pessoa que se sinta incomodada com a orientação sexual do outro deve responder na Justiça, porque o importante é cada um cuidar da sua própria vida."

Até que haja legislação própria, a homofobia está enquadrada na lei 7.716/89, que abrange crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A pena para quem comete esse crime pode ser de até 3 anos de prisão.

O discurso polêmico aconteceu quando a filha de Silvio Santos, 90, comentava as críticas recentes ao ator Caio Castro, 32, e à apresentadora Rafa Kalimann, 28, que compartilharam um vídeo com falas preconceituosas e contrárias a relacionamentos homossexuais em suas redes sociais nos últimos dias.

"Acredito que nós, mais velhos e que fomos educados por pais mais conservadores, estamos aprendendo, estamos nos abrindo, mas é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar? Podemos ter opiniões diferentes, e tudo bem! Tudo é muito enfatizado, muito polemizado", afirmou Abravanel.

Em pleno mês do orgulho LGBTQIA+, Patrícia Abravanel defende em rede nacional o direito de ser intolerante e pede compreensão aos conservadores. O Brasil segue lascado! https://t.co/2exnhakfrK pic.twitter.com/sZfwIaYRrb — BCharts (@bchartsnet) June 1, 2021