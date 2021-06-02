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Gerou polêmica

Patrícia Abravanel sobre homofobia: "LGDBTYH têm que ser mais compreensivos"

No dia que se inicia o Mês do Orgulho LGBTQIA+, a apresentadora repercutiu a polêmica em torno de Rafa Kalimann e Caio Castro que ocorreu neste domingo, 30, após ambos postarem um vídeo em que o Pastor Claudio Duarte diz ser contra relacionamentos homoafetivos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jun 2021 às 08:19

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:19

A apresentadora Patrícia Abravanel
A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
A apresentadora Patrícia Abravanel gerou críticas de seguidores nas redes sociais após minimizar a LGBTfobia e defender o direito das pessoas de serem intolerantes. "Por que não concordar em discordar? A gente pode ter opiniões diferentes, mas tudo bem", disse a filha de Silvio Santos em seu programa Vem pra cá, do SBT.
No dia que se inicia o Mês do Orgulho LGBTQIA+, a apresentadora repercutiu a polêmica em torno de Rafa Kalimann e Caio Castro que ocorreu neste domingo, 30, após ambos postarem um vídeo em que o Pastor Claudio Duarte diz ser contra relacionamentos homoafetivos, quando fez comentários sobre o que pensava da situação.
"Eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar?", disse Abravanel.

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Segundo ela, "tudo é muito polemizado" e que a comunidade LGBTQIA+ deveria compreender mais. Ao dizer a sigla, a apresentadora errou e não se importou em corrigir. "Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, assim como 'LGDBTYH', não sei, querem respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo pra isso."
As falas de Patrícia geraram protestos nas redes sociais e até reações de alguns artistas, como o cantor Jão que repostou o vídeo e chamou a apresentadora de "burra e tosca".

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