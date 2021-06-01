Ex-BBB capixaba Arthur critica Copa América no Brasil: "Amo a vida"

Arthur Picoli, o capixaba do BBB 21, não ficou nem um pouco satisfeito com a possibilidade de a Copa América, um dos mais importantes eventos de futebol mundial, acontecer no Brasil neste ano em plena pandemia da Covid-19.
No Twitter, o ex-brother escreveu: "Eu amo esporte, mas primeiramente eu amo a vida dos meus".
Os seguidores do Mister Espírito Santo 2016 concordaram e se manifestaram a favor do posicionamento do global. "Arthur nunca critiquei", disse uma seguidora. Outra internauta ponderou: "É uma palhaçada isso". "O desgoverno no País me assusta cada dia mais", escreveu outro.
O Brasil decidiu nesta segunda (31) começar tratativas para sediar os jogos da Copa América em estados brasileiros a partir do dia 13 de junho sem a realização de testes em massa do coronavírus, além de ter a vacinação lenta. A decisão do governo federal tem gerado polêmica na internet e especialistas temem que o evento seja o estopim para uma terceira onda da doença terrível no País.
Com a competição, o Brasil receberia jogadores da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, que deverão circular por Brasília e estádios do Nordeste.
Em entrevista ao Estadão, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, nesta segunda-feira (31), disse que não está confirmada a realização da Copa América no Brasil e que o País impôs algumas condições para sediar o evento, como realização de jogos sem torcida e obrigatoriedade de vacinação de todos os envolvidos no evento esportivo.