Ex-BBB capixaba Arthur critica Copa América no Brasil: "Amo a vida"

O ex-BBB Arthur Picoli posa com camiseta do Flamengo em campo de futebol Crédito: Paula Reis/Flamengo/Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Arthur Picoli, o capixaba do BBB 21, não ficou nem um pouco satisfeito com a possibilidade de a Copa América, um dos mais importantes eventos de futebol mundial, acontecer no Brasil neste ano em plena pandemia da Covid-19.

No Twitter, o ex-brother escreveu: "Eu amo esporte, mas primeiramente eu amo a vida dos meus".

Os seguidores do Mister Espírito Santo 2016 concordaram e se manifestaram a favor do posicionamento do global. "Arthur nunca critiquei", disse uma seguidora. Outra internauta ponderou: "É uma palhaçada isso". "O desgoverno no País me assusta cada dia mais", escreveu outro.

Número absurdo de mortes e casa: a



Envolvidos: Bora fazer a Copa América no Brasil ??‍♂️



Eu AMO esporte, mas primeiramente eu amo a VIDA dos meus. ✌? — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) June 1, 2021

O Brasil decidiu nesta segunda (31) começar tratativas para sediar os jogos da Copa América em estados brasileiros a partir do dia 13 de junho sem a realização de testes em massa do coronavírus, além de ter a vacinação lenta. A decisão do governo federal tem gerado polêmica na internet e especialistas temem que o evento seja o estopim para uma terceira onda da doença terrível no País.

Com a competição, o Brasil receberia jogadores da Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, que deverão circular por Brasília e estádios do Nordeste.