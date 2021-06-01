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Erasmo Carlos revela cura de câncer às vésperas dos 80 anos: "Sobrevivente"

O tumor foi detectado pela primeira vez há quatro anos, mas só familiares ficaram sabendo da enfermidade: “Minha vida é muito discreta. Já fui deslumbrado, não sou mais"

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 09:09
O cantor Erasmo Carlos
O cantor Erasmo Carlos Crédito: Globo/Fábio Rocha
No próximo sábado (5), Erasmo Carlos completa 80 anos de idade. Só que além da nova idade, o músico tem um motivo a mais para comemorar. É que recentemente, em entrevista ao Extra, ele revelou que não só foi diagnosticado com um câncer, que preferiu manter em segredo, como também já está curado da doença. 
“Fiz um exame de pedra no rim e ele apareceu. Já fomos tratando. Fiz um procedimento chamado ablação, mas o câncer voltou depois. Então repetimos esse tratamento e a segunda vez foi arrasadora”, detalhou o cantor, à publicação. 
O tumor foi detectado pela primeira vez há quatro anos, mas só familiares ficaram sabendo da enfermidade. “Minha vida é muito discreta. Já fui deslumbrado, não sou mais. Experiência e sabedoria chegam com a idade. Anuncio agora, porque estou bom. É hora de falar com alegria. Não gosto de tristeza, não”, defendeu ele, que já tratou um câncer na garganta há 20 anos. 

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“Sou um sobrevivente. São os choques da vida. Está na minha história. Consegui ficar mais de um ano de quarentena. Com a vacina, passei por essa”, finaliza. 

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