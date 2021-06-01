Após morte do marido, rainha Elizabeth II quer voltar ao trabalho

A morte do príncipe Philip, de 99 anos de idade, foi um baque e tanto para a rainha Elizabeth II, de 95. Os dois estavam juntos desde 1947, ou seja, há 74 anos. Só que nem a perda faz a representante máxima da família real britânica cogitar aposentadoria, como já se ventilou em outros momentos.
Segundo informações do Daily Telegraph, Elizabeth II quer voltar ao trabalho imediatamente assim que a pandemia acabar. Em abril, quando o marido morreu, ela chegou a fazer uma pausa de 8 dias de suas funções reais, mas nada que comprometa o futuro de seu reinado.
"Sua Majestade tem um forte desejo de voltar à ativa", disse uma fonte próxima ao tablóide britânico.
Elizabeth II já está imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e a imunização no Reino Unido também avança de forma satisfatória. A rainha já começou a fazer algumas aparições públicas em eventos oficiais, que devem se tornar ainda mais frequentes daqui para frente.