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Aposentadoria é ofensa

Após morte do marido, rainha Elizabeth II quer voltar ao trabalho

Monarca de 95 anos de idade nem cogita a possibilidade de se aposentar e só ficou 8 dias afastada de suas funções reais quando o marido, príncipe Philip, morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:41

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:41

Rainha Elizabeth II durante o pronunciamento de domingo (5 de abril de 2020)
A rainha Elizabeth II em pronunciamento oficial Crédito: Divulgação
A morte do príncipe Philip, de 99 anos de idade, foi um baque e tanto para a rainha Elizabeth II, de 95. Os dois estavam juntos desde 1947, ou seja, há 74 anos. Só que nem a perda faz a representante máxima da família real britânica cogitar aposentadoria, como já se ventilou em outros momentos. 
Segundo informações do Daily Telegraph, Elizabeth II quer voltar ao trabalho imediatamente assim que a pandemia acabar. Em abril, quando o marido morreu, ela chegou a fazer uma pausa de 8 dias de suas funções reais, mas nada que comprometa o futuro de seu reinado. 
"Sua Majestade tem um forte desejo de voltar à ativa", disse uma fonte próxima ao tablóide britânico. 

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Elizabeth II já está imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e a imunização no Reino Unido também avança de forma satisfatória. A rainha já começou a fazer algumas aparições públicas em eventos oficiais, que devem se tornar ainda mais frequentes daqui para frente. 

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