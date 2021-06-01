Após morte do marido, rainha Elizabeth II quer voltar ao trabalho

A rainha Elizabeth II em pronunciamento oficial Crédito: Divulgação

A morte do príncipe Philip, de 99 anos de idade, foi um baque e tanto para a rainha Elizabeth II, de 95. Os dois estavam juntos desde 1947, ou seja, há 74 anos. Só que nem a perda faz a representante máxima da família real britânica cogitar aposentadoria, como já se ventilou em outros momentos.

Segundo informações do Daily Telegraph, Elizabeth II quer voltar ao trabalho imediatamente assim que a pandemia acabar. Em abril, quando o marido morreu, ela chegou a fazer uma pausa de 8 dias de suas funções reais, mas nada que comprometa o futuro de seu reinado.

"Sua Majestade tem um forte desejo de voltar à ativa", disse uma fonte próxima ao tablóide britânico.