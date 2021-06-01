Ximbinha diz que não foi preso com armas e drogas: "Vontade de rir"

O cantor Ximbinha Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Ximbinha precisou ir à internet para desmentir uma onda de boataria daquelas nesta terça-feira (1°). O ex-marido de Joelma e ex-Calypso foi acusado de ter sido preso com armas e drogas dentro de sua própria casa, na região Metropolitana de Belém, no Pará. Mas, segundo ele, tudo não passa de una mentira.

As informações divulgadas mais cedo davam conta de que o artista de 47 anos teria sido conduzido pela Polícia Militar (PM) para uma delegacia, onde prestaria esclarecimentos sobre posse de drogas e armas de fogo.