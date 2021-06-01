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Ximbinha diz que não foi preso com armas e drogas: "Vontade de rir"

Pelo Instagram, ex-marido da cantora Joelma e ex-Calypso se explicou e disse que episódio criminoso que gerou polêmica na internet nunca aconteceu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 14:08

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:08

O cantor Ximbinha
O cantor Ximbinha Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Ximbinha precisou ir à internet para desmentir uma onda de boataria daquelas nesta terça-feira (1°). O ex-marido de Joelma e ex-Calypso foi acusado de ter sido preso com armas e drogas dentro de sua própria casa, na região Metropolitana de Belém, no Pará. Mas, segundo ele, tudo não passa de una mentira. 
As informações divulgadas mais cedo davam conta de que o artista de 47 anos teria sido conduzido pela Polícia Militar (PM) para uma delegacia, onde prestaria esclarecimentos sobre posse de drogas e armas de fogo. 

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“Recebi bastante ligação agora de uma notícias que não tem nada a ver. Estou aqui na minha rede, com a minha guitarra, compondo. Fiquei triste, mas uma notícia dessas dá até vontade de rir”, declarou o músico, pelo Instagram. Nos vídeos em que esclarece o ocorrido, Ximbinha surgiu deitado em uma rede com semblante calmo.

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