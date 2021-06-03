Nick Cruz reage a comentários de 'Sol no Peito': 'Representatividade'

Nick Cruz no clipe de "Sol no Peito" Crédito: Reprodução/YouTube

Lançada há seis dias, a música "Sol no Peito", de Nick Cruz, está fazendo bastante sucesso. Só no YouTube, o clipe da canção já tem mais de 500 mil visualizações. Contente com o resultado, o capixaba foi às redes sociais ler comentários dos fãs sobre a obra e agradecer o carinho.

"Sol no Peito" chega no Mês do Orgulho LGBTQIA+ com uma forte representatividade para a comunidade, principalmente os transexuais. "Realmente fiz este trabalho pensando na representatividade que isso levaria às pessoas", disse Nick, ao responder um dos fãs no vídeo.

O cantor segue lendo os comentários e adianta que em breve vai disponibilizar a cifra da música. Para a letra, o artista - que é transexual - cruzou a ficção com sua história real.

"Esses olhares me consomem / Não me veem como homem / Onde será que o nosso mundo se perdeu? / Almas que mentem e se escondem/ Atrás de um codinome / Eles querendo consumir meu corpo enquanto eu / Só quero mudar de nome", diz trecho da música.