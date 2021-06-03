Nick Cruz reage a comentários de 'Sol no Peito': 'Representatividade'

Lançada há seis dias, a música "Sol no Peito", de Nick Cruz, está fazendo bastante sucesso. Só no YouTube, o clipe da canção já tem mais de 500 mil visualizações. Contente com o resultado, o capixaba foi às redes sociais ler comentários dos fãs sobre a obra e agradecer o carinho.
"Sol no Peito" chega no Mês do Orgulho LGBTQIA+ com uma forte representatividade para a comunidade, principalmente os transexuais. "Realmente fiz este trabalho pensando na representatividade que isso levaria às pessoas", disse Nick, ao responder um dos fãs no vídeo.
O cantor segue lendo os comentários e adianta que em breve vai disponibilizar a cifra da música. Para a letra, o artista - que é transexual - cruzou a ficção com sua história real.
"Esses olhares me consomem / Não me veem como homem / Onde será que o nosso mundo se perdeu? / Almas que mentem e se escondem/ Atrás de um codinome / Eles querendo consumir meu corpo enquanto eu / Só quero mudar de nome", diz trecho da música.
"Minha autoaceitação reflete muito nas minhas composições. Na medida em que me entendo neste mundo, fico mais confortável para trazer isso pro papel. A música é um jeito de abordar toda essa discriminação que sofremos de forma leve, para que o outro escute com atenção, apesar de eu estar querendo gritar", disse Nick ao lançar a música.