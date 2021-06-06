Palmeirense, Zé Neto veste camisa do São Paulo, imita gay e se desculpa

Cantor Zé Neto se desculpa após imitar gay com camisa do São Paulo Crédito: Reprodução

Torcedor do Palmeiras, o cantor Zé Neto, 31, que faz dupla com Cristiano, 32, entrou em uma grande polêmica na live que a dupla fez neste sábado (6). Ele vestiu a camisa do São Paulo e fez trejeitos de gay.

Tudo começou quando Cristiano, que é torcedor do São Paulo, lembrou Zé Neto que ele havia perdido uma aposta. O São Paulo derrotou o Palmeiras na final do Paulistão. Assim, ele teve de vestir o manto do clube.

Porém, o que tinha tudo para ser um momento divertido acabou virando cancelamento na internet. Zé Neto começou a imitar ações afeminadas e irritou muita gente.

"Coloquei essa camisa, já estou me sentindo bem. Nossa, estou super tranquilo. Tá vindo um ventinho gelado, não tá?", disse o cantor enquanto mexia com as mãos e parecia rebolar.

Zé Neto (Palmeirense) perdeu aposta para sua dupla Cristiano (torcedor do SP) e fez isso aqui depois que vestiu a camisa do São Paulo: pic.twitter.com/oAIxiLVH51 — Maria Clara (@claralopesouza) June 5, 2021

Possivelmente, o artista foi avisado ainda durante a live que o ato não havia pegado bem. Então, ainda com a camisa do clube, Zé Neto deu um depoimento e pediu desculpas a quem tenha se ofendido.

"Preciso falar. Isso aqui foi uma brincadeira. Sei que existem as causas, existem pessoas na minha família que são de outras opções sexuais, a gente respeita todo mundo", começou. Ele foi orientado de que a palavra certa não seria "opção".

E continuou: "Se alguém se sentiu ofendido, do fundo do coração, essa não foi a intenção. Eu estou falando por sentir que talvez tenha me expressado mal, talvez o pessoal tenha entendido mal. Eu tenho pessoas gays na minha família, não tenho nenhum tipo de preconceito", destacou.

No fim, disse que não tinha medo de cancelamento na internet. "Não estou nem aí o que vão falar, não sei a proporção que tomou, estou aqui na live. Se foi de mal gosto para alguns, me desculpe."

De fato, os comentários e os trejeitos não foram bem absorvidos. Nas redes sociais, o nome de Zé Neto virou um dos assuntos mais comentados.

"Nunca vou esquecer que o Zé Neto é homofóbico", postou um seguidor. "Homofobia em plena live, que vergonha por vocês", escreveu outro.

Nunca vou esquecer que o Zé Neto é homofobico. — o Luiz (@o_luizlima) June 5, 2021