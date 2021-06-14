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Solidariedade

Beyoncé lidera campanha contra a fome no Brasil

Cantora, por meio de instituição, chama atenção para caos no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:05

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:05

Beyoncé vence o Grammy de Melhor Performance de R&B por
Beyoncé na 63ª cerimônia do Grammy Awards, em Los Angeles Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Beyoncé, 39, por meio de sua instituição BeyGood, inicia uma campanha em prol do Brasil. A ideia é abrir os olhos da população para o caos em solo brasileiro e pela fome que acomete milhares no país.
Em publicação nas redes sociais, a instituição da artista norte-americana anunciou no Instagram a ação "Tem Gente com Fome" com o mote "brazilian lives matter" ("vidas brasileiras importam", em português).
Artigo vinculado à postagem afirma que há muita gente faminta mais de um ano após o início da pandemia do coronavírus no Brasil. "Quase 500 mil vidas foram perdidas em decorrência da doença e milhões de desempregados, famintos e miseráveis", diz trecho do texto na página da campanha.
Brasileiros como Zeca Pagodinho, Camila Pitanga e Emicida apoiam a campanha. Na publicação, muitos fãs brasileiros resolveram agradecer a boa ação da artista.
"Meu Deus, ela é a maior de todas", escreveu um seguidor. "Lembrou da gente", publicou outro. "Fazendo mais do que o presidente", postou um outro fã.

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