Ídolo de Paulo Gustavo, Beyoncé faz homenagem a ator em seu site oficial

Site de Beyoncé homenageia Paulo Gustavo Crédito: Reprodução | Site oficial da Beyoncé

A cantora norte-americana e ícone do Pop mundial Beyoncé incluiu homenagem a Paulo Gustavo em seu site oficial. O ator e humorista morreu nesta terça-feira (4) em decorrência complicações da Covid-19, após 53 dias de internação. "Paulo Gustavo rest in peace" (Paulo Gustavo descanse em paz, na tradução) foi a mensagem deixada pela artista.

Fã declarado de Beyoncé, o ator e humorista chegou a ir a alguns shows da cantora, de acordo com informações publicadas no site G1. Em um deles, em Nova York, nos Estados Unidos, em 2013, Paulo conseguiu pegar a toalha arremessada pela diva na apresentação.

Paulo Gustavo segura toalha da Beyoncé Crédito: Reprodução | Redes sociais

À ocasião, o ator usou o perfil no Instagram para comemorar. “Peguei a toalha (risos)! Peguei a por** da toalha! Beyoncé linda demais!”, afirmou.

O humorista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março. Ele precisou ser intubado uma semana após a internação, porque estava com dificuldade para respirar. Na sequência, piorou e precisou da ajuda de uma espécie de pulmão artificial usado apenas nos casos mais graves. Um mês depois, teve uma embolia gasosa que se espalhou em decorrência de um rompimento do tecido do pulmão.

Assumido com relação à própria sexualidade, Paulo Gustavo era casado com o dermatologista Thales Bretas desde 2015. Os filhos do casal, Gael e Romeu, nasceram em 2019, de barrigas de aluguel.