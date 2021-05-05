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Famosos lamentam a morte de Paulo Gustavo nas redes sociais

De Angélica a Caetano Veloso, artistas prestaram homenagens ao humorista que deixa marido e dois filhos

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 23:03

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

04 mai 2021 às 23:03
Paulo Gustavo em Vai que Cola, no Multishow
Paulo Gustavo em Vai que Cola, no Multishow Crédito: Divulgação/ Multishow
A morte de Paulo Gustavo, de 42 anos, nesta terça-feira (4), de complicações da Covid-19, gerou comoção nas redes sociais. Anônimos e famosos prestaram suas homenagens ao artista e sua família, formada pelo médico Thales Bretas e dois filhos.
"Gratidão por ter te encontrado nessa vida e receber seu carinho, generosidade, amizade ... por gargalhar com você! Gênio da arte e do amor, que sempre deixou sua marca por onde passou, @paulogustavo31 estamos aqui pros seus filhos , pro @thalesbretas , esse homem incrível que te ama tanto, e pra sua família..., Descanse em paz meu amor", escreveu Angélica, no Instagram.
Amiga de longa data, Preta Gil falou da dor de perder seu irmão de consideração. "Te amo pra sempre irmão!!! Tá doendo muito é inacreditável é devastador é injusto!!! Só penso que você cumpriu sua missão aqui na Terra transformando a vida de muita gente, foi um gênio do humor da generosidade da humanidade !!! Tanta coisa pra te falar, agora nos prometemos cuidar dos seus, estamos aqui seus amigos prontos pra apoiar sua tão amada família @dealucia66 @thalesbretas @juamaral00, Júlio, Tia Penha meus amados Gael e Romeo todos os fãs. VOCÊ É ETERNO VAI VIVER PRA SEMPRE EM NOS !!!", postou a cantora, também no Instagram.
Mônica Martelli, que estrelou os filmes "Homens São De Marte... É pra Lá Que Eu Vou" e "Minha Vida Em Marte" com Paulo Gustavo, falou que o ator transformou a sua vida: "Meu irmão, eu te amo e pra sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim. Sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. TE AMO. Obrigada por ter sido meu amigo, parceiro, irmão, confidente... Você transformou minha vida, você sempre irá me influenciar. Dea, Susana, Juliana, Thales, Júlio, Tia Penha, Romeu, Gael, estamos juntos, estaremos juntos pra sempre. Amo vocês".

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Caetano Veloso, além de lamentar a morte do ator, falou do cenário político frente à pandemia. "Paulo, esse poço de talento e gerador de prazer doado ao Brasil por Niterói, encarnou, em seu trabalho e em sua vida pessoal, essa alegria antes apenas mítica. É significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional. O povo brasileiro, que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo, está de luto. E deve revoltar-se contra os responsáveis por nossa vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou essa pessoa amada por representar nossa vocação para o SIM", diz trecho da mensagem.
Déborah Secco, Fátima Bernardes, Xuxa, Marcelo Adnet, Pabllo Vittar, Fernanda Paes Leme, Daniela Mercury, Fábio Porchat, Rafael Portugal, Rodrigo Lombardi e muitos outros também deixaram mensagens. Confira abaixo.

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