Perdemos Paulo Gustavo e mais um pouco da esperança

Paulo Gustavo, ator e comediante vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram

Perdemos Paulo Gustavo. Sim, na primeira pessoa do plural e agora em caixa alta: PERDEMOS. O ator e comediante de 42 anos foi mais uma das vítimas da Covid-19 e, após quase dois meses de internação, não aguentou as complicações da doença. Perdemos a Dona Hermínia, a Senhora dos Absurdos, o Playboy, as risadas e o humor de estereótipos que expunha vários absurdos e ridículos da sociedade brasileira.

Perdemos um grande artista, uma fonte de entretenimento, mas Dona Déa Lúcia Amaral perdeu o filho, Thales Bretas perdeu o marido, e os pequenos Romeu e Gael perderam um pai. Não há sequer uma pessoa feliz no Brasil hoje, ou pelo menos não deveria haver.

É ironicamente trágico que um dos últimos materiais viralizados do ator era um vídeo no qual falava: “não vivemos sem humor. Humor salva, transforma, alivia, cura e traz esperança pra vida da gente (...) Neste ano tão trágico, foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente. Eu fico muito feliz e orgulhoso em ser artista. Eu faço palhaçada, você ri, e eu fico com o coração preenchido aqui. Ri é um ato de resistência”.

Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, com os filhos do casal Crédito: Reprodução instagram

Quanta esperança Paulo Gustavo não trouxe para o brasileiro nos últimos anos? Quantos não foram os sorrisos que ele colocou no rosto de pessoas passando por momentos difíceis? O quanto sua arte não serviu para amenizar a dor de centenas de milhares de famílias que perderam alguém para a Covid-19?

Não conhecia o trabalho de Paulo no teatro, mas me tornei espectador assíduo do “220 Volts” desde que assisti ao programa pela primeira vez no Multishow. O humorístico mostrava o talento múltiplo de Paulo Gustavo para personagens e caracterizações. As transformações da sociedade na última década eram claramente visíveis no programa, que foi abandonando quadros à medida que percebiam que eles não tinham mais espaço no humor e na sociedade, que poderiam ofender. Ninguém nasce desconstruído e sabendo de tudo, mas todo mundo pode evoluir.

A evolução do ator nessas questões é evidente, basta comparar os filmes “Minha Mãe é uma Peça”, que aos poucos deixou de fazer graça ao apontar o dedo e adotou mensagens de aceitação, de entender as diferenças… Tudo isso com uma protagonista cheia de preconceitos - era como ver que, sim, é possível mudar conceitos previamente estabelecidos.

Filme "Minha Mãe é uma Peça", com Paulo Gustavo Crédito: Divulgação

Casado com Thales desde 2015, o ator se viu alvo de polêmica ao supostamente ter “censurado” um beijo entre dois homens em “Minha Mãe é uma Peça 3” e por ter criticado a maneira como a parada gay é realizada. Mesmo sem se envolver com o ativismo LGBTQIA+, o ator nunca se escondeu. A seu modo, com uma família linda, entrou na casa de brasileiros homofóbicos - e se um desses aprendeu algo, já foi um trabalho de “ativismo” bem feito.

Paulo Gustavo deixa Thales, Dona Déa Lúcia, Gael e Romeu. Paulo Gustavo nos deixa e deixa o Brasil mais triste. Acabou a correria do ator que preferia responder entrevistas via mensagem de áudio no WhatsApp, entre um compromisso e outro, acabou o humor, acabaram as risadas que ele nos proporcionava e, com isso, parte da esperança de um povo que tem sofrido tanto com o menosprezo às artes e principalmente com o menosprezo à saúde pública.