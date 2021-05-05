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Vídeo: veja Paulo Gustavo nos bastidores de peça no ES

Espetáculo foi apresentado em 2017, em Vitória. Ator faleceu nesta terça-feira por complicações da Covid-19

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 22:46

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

04 mai 2021 às 22:46
Paulo Gustavo nos bastidores de
Paulo Gustavo nos bastidores de "Minha Mãe É Uma Peça", na Arena Vitória Crédito: Reprodução/YouTube
A luz do palco se apagou para Paulo Gustavo. O ator faleceu nesta terça-feira (4) por complicações da Covid-19 após ficar quase dois meses internado em hospital do Rio de Janeiro. O ator deixa marido, dois filhos e uma legião de fãs e amigos, que amavam seu trabalho e jeito animado de levar a vida.
Muitos destes fãs são do Espírito Santo e marcaram presença em seus espetáculos que tiveram passagem pela Capital capixaba. Um deles, o penúltimo, teve produção e bastidores registrados em vídeo. Feito pela WB Produções, que trouxe Paulo Gustavo ao estado em 2017, o vídeo mostra a alegria do ator e o carinho com os 8 mil fãs que lotaram a extinta Arena Vitória (Ginásio do Álvares Cabral), no bairro Bento Ferreira.
Nas imagens, é possível ver o nervosismo antes da apresentação e a recepção dos fãs após o espetáculo para tirar selfies e dar autógrafos.
"Foi um privilégio imenso trabalhar com o Paulo. Ele era um artista ímpar, como poucos visto no país e até no mundo. Ele tinha um alcance enorme, agradava a todos, toda classe social, de todas idades, gêneros... Tivemos a chance de trabalhar com ele duas vezes. Paulo sempre recebeu todos com muito amor, um excelente artista, a cultura brasileira perde muito", descreve Bruna Dornelas, uma das sócias da WB, sobre a passagem do humorista pelo ES.

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