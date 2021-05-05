Vídeo: veja Paulo Gustavo nos bastidores de peça no ES

Paulo Gustavo nos bastidores de "Minha Mãe É Uma Peça", na Arena Vitória Crédito: Reprodução/YouTube

A luz do palco se apagou para Paulo Gustavo. O ator faleceu nesta terça-feira (4) por complicações da Covid-19 após ficar quase dois meses internado em hospital do Rio de Janeiro. O ator deixa marido, dois filhos e uma legião de fãs e amigos, que amavam seu trabalho e jeito animado de levar a vida.

Muitos destes fãs são do Espírito Santo e marcaram presença em seus espetáculos que tiveram passagem pela Capital capixaba. Um deles, o penúltimo, teve produção e bastidores registrados em vídeo. Feito pela WB Produções, que trouxe Paulo Gustavo ao estado em 2017, o vídeo mostra a alegria do ator e o carinho com os 8 mil fãs que lotaram a extinta Arena Vitória (Ginásio do Álvares Cabral), no bairro Bento Ferreira.

Nas imagens, é possível ver o nervosismo antes da apresentação e a recepção dos fãs após o espetáculo para tirar selfies e dar autógrafos.