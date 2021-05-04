Estado de saúde do humorista Paulo Gustavo é irreversível, aponta boletim

Paulo Gustavo, ator e comediante vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram

O humorista Paulo Gustavo está vivo, mas com um quadro irreversível, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do ator e publicada pelo site G1. Internado desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro, por conta da Covid-19, o humorista permanece na UTI.

"Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes" Trecho do comunicado - Boletim Médico

A assessoria encerra a nota informando a gravidade do caso e agradecendo o carinho que a família do ator tem recebido. "A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível", acrescenta a nota.

A divulgação do boletim interrompe os boatos, que circularam ao longo desta terça-feira (4), de que o ator já estaria morto. Artistas e amigos de Paulo Gustavo chegaram a declarar nas redes sociais que o intérprete de Dona Hermínia ainda está vivo e pediram o fim das fake news sobre o caso.

Segundo o G1, fístula broncovenosa "é uma abertura que ocorre entre os pulmões e as veias, o que acarretou a entrada de ar na corrente sanguínea do ator, a chamada embolia gasosa", que chegou ao sistema nervoso de Paulo. Ela aconteceu, no último domingo (2), depois que o humorista apresentou uma melhora, chegando a ter redução de sedativos e bloqueadores e interagir com médicos e o marido.

No dia 22 de março, Paulo Gustavo precisou ser intubado. Na ocasião, nota da equipe médica que o atendia dizia que o artista precisava da ventilação mecânica para ser tratado de forma mais completa e eficaz. No dia 2 de abril, o quadro de saúde do humorista piorou e ele passou a usar uma terapia popularmente chamada de "pulmão artificial".