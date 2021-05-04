Tatá Werneck e famosos pedem orações após piora de Paulo Gustavo

"As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares", continua o texto. "Às fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários."

No dia 3 de maio, boletim médico informou que Paulo Gustavo teve uma súbita piora.