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Saúde

Danilo Gentili recebe diagnóstico de Covid-19: 'Conto com as orações de vocês'

"Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e, por isso, conto com as orações de vocês nesses próximos dias", disse o apresentador

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2021 às 09:39
O humorista Danilo Gentili
O humorista Danilo Gentili Crédito: Divulgação/SBT
O apresentador Danilo Gentili, 41, afirmou na noite desta segunda (3), por meio de suas redes sociais, que recebeu diagnóstico de Covid-19. "Eu me cuido. Sem ser o trabalho, não saio para lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje [segunda]", escreveu ele no Twitter.

"Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e, por isso, conto com as orações de vocês nesses próximos dias", completou.

Gentili afirmou também que, mesmo com o seu afastamento das gravações do The Noite (SBT), a atração conta com uma frente de programas e, portanto, o talk show segue inédito pelos próximos dias.

O nome de Gentili vem sendo apontado como possível candidato à Presidência em 2022. O MBL (Movimento Brasil Livre) contratou uma pesquisa para testar o nome dele na disputa. Com 4%, Gentili apareceu empatado com Luciano Huck, João Doria, Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes. A pesquisa é do IPE (Institutos de Pesquisa & Estratégia).

O coordenador nacional do MBL, Renan Santos, diz que a ideia de incluir o nome de Gentili em uma sondagem surgiu depois que eles viram pipocar nas redes uma campanha para lançar o humorista à sucessão de Jair Bolsonaro.

As manifestações começaram depois que a Câmara dos Deputados apresentou um pedido de prisão contra o Gentili ao STF (Supremo Tribunal Federal). O humorista declarou, em março, que a população deveria entrar no Congresso e "socar todo deputado".

Após divulgar que recebeu diagnóstico de Covid, o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) respondeu para o apresentador no Twitter: "Melhoras, meu presidente".

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