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Saúde

Filha de Nicette Bruno, Bárbara Bruno é intubada devido a complicações da Covid-19

Beth Goulart pediu orações e falou sobre a irmã no Instagram

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:39
A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça
A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça "FRANCISCO ", com Paulo Goulart Filho, no Teatro do CCBB Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress
A atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, primogênita dos atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014), foi intubada devido ao agravamento do quadro de Covid-19. A informação foi dada pela irmã dela, a atriz Beth Goulart, 60, neste domingo (2).

"Tenho uma notícia para dar, que não é tão agradável, mas infelizmente é cada vez mais comum nas famílias brasileiras: minha irmã, tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para Covid. Ela está internada, hospitalizada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e hoje teve que fazer a intubação", disse Beth, que pediu uma corrente de oração não só para Bárbara, mas para todos que estão doentes.

Ela também manifestou fé na recuperação da irmã e confiança de que o momento ruim que a pandemia impõe vai acabar. "Ela [Bárbara] vai receber a plaquinha 'eu venci a Covid'. Vamos todos comemorar. Vamos rezar para ela e também para todos que estão doentes neste momento, para a família de todos, todos precisam de fortalecimento e luz. Que o planeta Terra receba nossa energia de amor, luz, fé e esperança", concluiu.

Nesta segunda-feira (3), Beth voltou às redes sociais para dar notícias sobre o tratamento de Bárbara. Segundo a atriz, a irmã  está estável e respondendo bem ao tratamento. Ela seguiu agradecendo o carinho e chamando para uma nova rodada de orações.

A internação de Bárbara acontece quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020 também por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada. Na época, as atrizes falaram sobre a perda da mãe, ao lado do irmão, Paulo Goulart Filho, 55.

"Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós - estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece", disse Beth, salientando o apoio que vem recebendo dos fãs de Nicette.

Beth comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer. "Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.

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