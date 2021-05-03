Filha de Nicette Bruno, Bárbara Bruno é intubada devido a complicações da Covid-19

"Tenho uma notícia para dar, que não é tão agradável, mas infelizmente é cada vez mais comum nas famílias brasileiras: minha irmã, tão querida, tão amada, Bárbara Bruno, foi testada positivamente para Covid. Ela está internada, hospitalizada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) e hoje teve que fazer a intubação", disse Beth, que pediu uma corrente de oração não só para Bárbara, mas para todos que estão doentes.