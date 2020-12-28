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'Temos de nos acostumar', diz Beth Goulart sobre morte de Nicette

'Aos pouquinhos vamos encontrar uma nova forma de comunicação, minha mãe, através de nossa mente, nosso coração, diretamente com seu espírito', disse a atriz

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:22
A atriz Beth Goulart e a mãe, a também atriz Nicette Bruno
A atriz Beth Goulart e a mãe, a também atriz Nicette Bruno Crédito: Reproduçaõ/Instagram @bethgoulartoficial
A atriz Beth Goulart, 59, fez um bonito depoimento pelas redes sociais para falar sobre a primeira semana sem a presença física da mãe, Nicette Bruno, que morreu aos 87 anos vítima de complicações da Covid-19.
"Uma semana sem minha mãe. Uma semana sem a sua presença física, sem seu sorriso, seu ensinamento, sem poder segurar sua mão, olhar seus olhos. Aos pouquinhos temos que acostumar com sua ausência física. Aos pouquinhos vamos encontrar uma nova forma de comunicação, minha mãe, através de nossa mente, nosso coração, diretamente com seu espírito", começou ela.
Na sequência, disse que cada vez que pensasse na senhora se conectariam com seu espírito de luz. Ela também lembrou diversos ensinamentos passados pela mãe durante toda a vida.
"Agradecendo pelo privilégio de termos convivido com a senhora todos esses anos, de termos aprendido um dos grandes ensinamentos que a senhora nos deu: a felicidade nas pequenas coisas. É nas coisas simples que a gente encontra felicidade. A senhora ficava tão feliz quando estávamos juntos, recebíamos seu carinho, a senhora fazia uma comidinha para gente, todos em volta de sua mesa, era uma grande felicidade."
No fim do depoimento, Beth falou sobre os ensinamentos espirituais. "Sermos pessoas de bem, do bem e para o bem. Com amor e pelo amor. Então hoje, minha mãe, mais do que tudo, receba nosso amor, nossa gratidão por tudo isso que a senhora nos ensinou. A senhora nos ensinou a ser felizes com a simplicidade. Te amo."
Artista de pulso empreendedor e atriz dedicada à profissão, Nicette Bruno morreu neste domingo (20), por complicações da Covid-19. Ela estava internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro, dia em que sua filha, a também atriz Beth Goulart, pediu orações para a mãe.
Por trás de sua longeva história no teatro e na televisão e da extensa galeria de personagens que formou em mais de 70 anos de carreira, reside a mulher determinada que tão cedo, antes da maioridade, produziu peças e administrou companhias.
Filha de artistas, Nicette Xavier Miessa nasceu em Niterói e estudou piano na infância. Com quatro anos, participou de um programa infantil de rádio, sua estreia. Entre seus primeiros papéis no teatro, ainda na fase amadora, está Julieta, protagonista da peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare.

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O corpo da atriz foi velado na manhã desta segunda-feira (21) no Cemitério da Penitência, no Caju, no Rio. A cerimônia foi fechada a amigos e familiares. A cremação aconteceu por volta das 13h30.

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