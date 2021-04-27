Zé Ramalho toma segunda dose da vacina contra Covid-19 no Rio

O cantor Zé Ramalho, 71, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 26. O artista foi imunizado no Planetário da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.
No seu Instagram, Zé compartilhou uma série de registros e comemorou o momento. Na legenda da publicação, ele agradeceu a todos os profissionais da saúde.
"Finalmente a segunda dose! Deixo aqui o meu agradecimento e aplauso a todos os profissionais que estão trabalhando nesta guerra contra o coronavírus", iniciou o cantor.
"Parabéns, Dra. Ana Paula que aplicou a primeira dose e à Dra. Margarete que aplicou a segunda. Viva o SUS! Vacina já para todos", finalizou ele.
Nos comentários, diversos fãs também celebraram. "Graças a Deus! Agora, só cantar para acalentar o coração, saudades", disse uma internauta. "Salve a ciência, salve o rei Zé Ramalho", comentou outra.