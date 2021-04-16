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Ivanka Trump toma primeira dose da vacina contra Covid e recebe críticas

Filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu nas redes sociais, após um mês sem publicações, para anunciar que recebeu a primeira dose do imunizante

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:41
A empresária Ivanka Trump, de 39 anos, filha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 74 anos, apareceu nas redes sociais, após um mês sem publicações, para anunciar que recebeu a vacina da Covid-19 e incentivar outras pessoas a se imunizarem também.
"Hoje eu acertei! Espero que você também!", escreveu em seu Twitter nesta quarta-feira (14). "Obrigada enfermeira Torres!". Segundo a "People", a empresária recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer. Apesar do registro incentivar a campanha de vacinação, muitos internautas criticaram a "ex-primeira filha".
Ivanka Trump recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19
Ivanka Trump recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Instagram/ivankatrump
Muitas reclamações, segundo a "Vanity Fair", vieram pelo fato de Ivanka não ter tomado medida alguma em relação ao coronavírus enquanto ainda era funcionária da Casa Branca e seu pai o presidente. "Você poderia ter dito às pessoas que Covid não iria 'desaparecer como um milagre'", escreveu um usuário.
As respostas fazem, em sua maioria, alusões a frases que Donald Trump falou sobre o vírus, e também sobre Jared Kushner, 40 anos, marido de Ivanka, ter declarado em março de 2020 que os moradores de Nova York "vão sofrer e esse é o problema deles". O casal se mudou para a Flórida após deixar a Casa Branca.
Em comunicado divulgado à Associated Press, Ivanka disse estar grata "por ter recebido minha primeira dose da vacina Covid-19 hoje e encorajo todos os americanos a se vacinarem assim que puderem". Em entrevista a "People", uma fonte próxima à empresária disse que ela sente que é vital a importância de se vacinar.

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A fonte disse que ela "tem plena confiança nas vacinas disponíveis". Trump também incentivou as pessoas e especificamente seus apoiadores a se vacinarem, apesar de ter sugerido que os riscos eram exagerados em outras situações.
Uma outra fonte próxima a Kushner confirmou, também a "People", esta semana que ele receberá em breve sua primeira dose da vacina. Toda a repercussão da vacinação de Ivanka chega ao lado da notícia de que os republicanos estão se recusando a receber qualquer uma das vacinas.
De acordo com uma pesquisa da Monmouth University, 43% dos republicanos afirmam que nunca irão se vacinar contra o coronavírus, contra 5% dos democratas.

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