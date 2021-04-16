Heitor Martinez recebe alta após 14 dias de internação por causa da Covid-19

O ator Heitor Martinez Crédito: Globo

O ator Heitor Martinez, 53, recebeu alta hospitalar nesta sexta (16) e vai seguir o tratamento para recuperação total da Covid em casa. Ele havia sido internado em 3 abril por causa de complicações decorrentes da doença e chegou a ficar na UTI da Clínica São Vicente, no Rio.

"Heitor seguirá sua recuperação, realizando fisioterapia e exercícios, bem como obedecendo restrições e tomando certos cuidados", disse a irmã do ator, a jornalista Paula Martinez.