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Saúde

Edson Celulari é vacinado contra a Covid-19 no Rio de Janeiro

Ator comemorou a imunização e publicou um vídeo do momento nas redes sociais

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 14:43
Edson Celulari tomando a vacina contra a Covid-19
Edson Celulari tomando a vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/ @edsoncelulari
Edson Celulari, 63, foi vacinado contra a covid-19 na terça-feira, 13. O ator recebeu a primeira dose do imunizante no Rio de Janeiro.
Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo sendo imunizado em um posto de saúde e celebrou o momento. "Vacina! 1ª dose", escreveu ele na legenda da publicação.
Diversos amigos, familiares e seguidores do artista também comemoraram. "Que alegria! Amém! Te amo", comentou o filho de Edson, Enzo Celulari.
"Parabéns! Atenção para todas as outras pessoas: se você não se cuidar, as chances de se infectar aumentam assustadoramente", alertou o ator Antonio Calloni.

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