Edson Celulari é vacinado contra a Covid-19 no Rio de Janeiro

Edson Celulari tomando a vacina contra a Covid-19 Crédito: Instagram/ @edsoncelulari

Edson Celulari, 63, foi vacinado contra a covid-19 na terça-feira, 13. O ator recebeu a primeira dose do imunizante no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo sendo imunizado em um posto de saúde e celebrou o momento. "Vacina! 1ª dose", escreveu ele na legenda da publicação.

Diversos amigos, familiares e seguidores do artista também comemoraram. "Que alegria! Amém! Te amo", comentou o filho de Edson, Enzo Celulari.