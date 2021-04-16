Helen McCrory morre aos 52 anos; Atriz esteve em 'Harry Potter' e 'Peaky Blinders'

A atriz britânica Helen McCrory Crédito: Instagram/hellenmccroryofficial

A atriz britânica Helen McCrory morreu nesta sexta-feira (16) aos 52 anos após lutar contra um câncer. A artista ficou conhecida por seus papéis na sequência de filmes de "Harry Potter" e na série "Peaky Blinders" (2013).

O anúncio foi feito por seu marido, o ator Damian Lewis, 50, através do Twitter. "Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos."

A artista somava mais de 28 anos de carreira e em 1997 ganhou o Bafta por sua atuação em "Streetlife" (1995). Seus primeiros papéis foram nos palcos dos teatros, e nos cinemas ela esteve em mais de 30 filmes, entre eles podem-se destacar "007 - Operação Skyfall" (2012) e "A invenção de Hugo Cabret" (2011).

Em "Harry Potter", ela havia sido escalada para viver a bruxa Belatriz Lestrange, em 2006. Porém, renunciou ao papel por descobrir estar grávida de sua primeira filha, Manon. O papel foi vivido por Helena Bonham Carter, 54, e McCrory deu vida a Narcissa, irmã de Belatriz.