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Luto

Helen McCrory morre aos 52 anos; Atriz esteve em 'Harry Potter' e 'Peaky Blinders'

Marido da artista anunciou que ela lutava contra um câncer

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:18
A atriz britânica Helen McCrory
A atriz britânica Helen McCrory Crédito: Instagram/hellenmccroryofficial
A atriz britânica Helen McCrory morreu nesta sexta-feira (16) aos 52 anos após lutar contra um câncer. A artista ficou conhecida por seus papéis na sequência de filmes de "Harry Potter" e na série "Peaky Blinders" (2013).
O anúncio foi feito por seu marido, o ator Damian Lewis, 50, através do Twitter. "Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heroica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor da família e dos amigos."
A artista somava mais de 28 anos de carreira e em 1997 ganhou o Bafta por sua atuação em "Streetlife" (1995). Seus primeiros papéis foram nos palcos dos teatros, e nos cinemas ela esteve em mais de 30 filmes, entre eles podem-se destacar "007 - Operação Skyfall" (2012) e "A invenção de Hugo Cabret" (2011).
Em "Harry Potter", ela havia sido escalada para viver a bruxa Belatriz Lestrange, em 2006. Porém, renunciou ao papel por descobrir estar grávida de sua primeira filha, Manon. O papel foi vivido por Helena Bonham Carter, 54, e McCrory deu vida a Narcissa, irmã de Belatriz.
Sua estreia foi em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009) e a atriz já tinha dado à luz ao seu segundo filho, Gulliver. Na série "Peaky Blinders" ela interpreta Tia Polly, personagem que ainda irá aparecer na sexta e última temporada da série. Ainda não se sabe o que os produtores da série irão fazer devido à morte da atriz.

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