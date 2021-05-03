Gil, ex BBB 21, diz que irá fazer PhD na Universidade da Califórnia

Gil diz que foi para jogar, mas admite que teve muitas "paranoias" enquanto esteve no programa. "Qualquer coisa eu criava uma teoria mirabolante na minha cabeça", brinca o economista. Ao rever suas três lideranças, diz que sempre foi muito competitivo.

"Desde a época da escola eu queria ter as maiores notas", completou. Ele disse que irá aprender a dirigir após ter ganhado um carro durante uma das provas do Líder. "Vamos dirigindo aos pouquinhos", afirmou o economista.