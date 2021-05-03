'Eu protagonizei, eu vigorei', diz Gil em entrevista após a eliminação

O economista chorou ao ver a própria reação diante da eliminação de Sarah e a emoção da amiga ao acompanhar a cena. Contou que ficou desesperado por achar que aquele Paredão era para ele sair. "Isso me machucou demais", disse. Em vídeo, Sarah mandou um recado e disse estar esperando para viverem uma vida maravilhosa.