Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora da casa

BBB 21: Famosos lamentam saída de Gil do Vigor antes da final

De Xuxa a Preta Gil, celebridades deixaram recado para o pernambucano. Participante disputou permanência na casa contra Juliette e Camilla

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 09:06

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 mai 2021 às 09:06
BBB 21: Gilberto foi eliminado no último paredão da edição contra Camilla e Juliette
BBB 21: Gilberto foi eliminado no último paredão da edição contra Camilla e Juliette Crédito: Globo
O pernambucano Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, foi eliminado no último paredão da temporada na casa mais vigiada do Brasil, em disputa com a influencer Camilla de Lucas (47,65% dos votos) e com a advogada e maquiadora Juliette Freire (1,48% dos votos). Gil recebeu 50,87% dos votos. Com sua saída, a final está formada entre Juliette, Camilla e Fiuk. 
Nas redes sociais, famosos lamentaram a saída do doutorando em Economia. A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, foi uma das celebridades que manifestou apoio a Gil. Ela declarou ser fã dele e que a saída foi uma injustiça.
No mesmo sentido, Eliana elogiou a representatividade trazida pelo ex-brother e lamentou a saída. "Vc conquistou muitos corações com tanta autenticidade dentro da casa. Agora a sua representatividade seguirá firme e forte aqui fora. Vem com tudo @gilnogueiraofc", escreveu.
Outra contemporânea das colegas de televisão, Angélica desejou boa sorte ao "vigoroso" nas redes sociais. (veja mais reações no fim da matéria)
Gil, nascido em Jaboatão dos Guararapes (PE), aos 29 anos, foi um dos protagonistas da temporada e sempre declarou ser um grande fã do reality da Globo. Na trajetória na casa, ganhou provas do líder e do anjo, foi escolhido para o "monstro", atendeu big fone, lançou bordões como "cachorrada" e "basculho", foi indicado diversas vezes ao paredão, protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens da história do BBB e ainda deu selinho nu no filho do renomado cantor Fábio Jr, o também finalista Fiuk.
BBB 21: Pelados, Fiuk e Gil dão selinho antes de se jogarem na piscina
BBB 21: Pelados, Fiuk e Gil dão selinho antes de se jogarem na piscina Crédito: Reprodução/Globoplay
Antes inseparável amigo de Juliette e da ex-participante Sarah Andrade, Gil do Vigor se destacou pelos momentos de alegria e também chamou a atenção pelos momentos de incerteza e turbilhão de emoções.
O icônico Gil foi à berlinda na última sexta-feira (30) após deixar a prova do líder ao sentir dores nas costas e frio. Fiuk venceu a dinâmica e garantiu vaga na final da competição desde então. 

CONFIRA MAIS REAÇÕES DE FAMOSOS À SAÍDA DE GIL DO BBB

Veja Também

Camilla, Fiuk ou Juliette: quem deve vencer o "BBB21"?

BBB 21: Leitores de A Gazeta votam pela saída de Camilla de Lucas

Última festa do BBB 21 inspira participantes a abrir o coração e soltar o verbo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo BBB Reality show BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados