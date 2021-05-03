BBB 21: Famosos lamentam saída de Gil do Vigor antes da final

BBB 21: Gilberto foi eliminado no último paredão da edição contra Camilla e Juliette Crédito: Globo

O pernambucano Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, foi eliminado no último paredão da temporada na casa mais vigiada do Brasil, em disputa com a influencer Camilla de Lucas (47,65% dos votos) e com a advogada e maquiadora Juliette Freire (1,48% dos votos). Gil recebeu 50,87% dos votos. Com sua saída, a final está formada entre Juliette, Camilla e Fiuk.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a saída do doutorando em Economia. A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, foi uma das celebridades que manifestou apoio a Gil. Ela declarou ser fã dele e que a saída foi uma injustiça.

No mesmo sentido, Eliana elogiou a representatividade trazida pelo ex-brother e lamentou a saída. "Vc conquistou muitos corações com tanta autenticidade dentro da casa. Agora a sua representatividade seguirá firme e forte aqui fora. Vem com tudo @gilnogueiraofc", escreveu.

Outra contemporânea das colegas de televisão, Angélica desejou boa sorte ao "vigoroso" nas redes sociais. (veja mais reações no fim da matéria)

Gil, nascido em Jaboatão dos Guararapes (PE), aos 29 anos, foi um dos protagonistas da temporada e sempre declarou ser um grande fã do reality da Globo. Na trajetória na casa, ganhou provas do líder e do anjo, foi escolhido para o "monstro", atendeu big fone, lançou bordões como "cachorrada" e "basculho", foi indicado diversas vezes ao paredão, protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens da história do BBB e ainda deu selinho nu no filho do renomado cantor Fábio Jr, o também finalista Fiuk.

BBB 21: Pelados, Fiuk e Gil dão selinho antes de se jogarem na piscina Crédito: Reprodução/Globoplay

Antes inseparável amigo de Juliette e da ex-participante Sarah Andrade, Gil do Vigor se destacou pelos momentos de alegria e também chamou a atenção pelos momentos de incerteza e turbilhão de emoções.

O icônico Gil foi à berlinda na última sexta-feira (30) após deixar a prova do líder ao sentir dores nas costas e frio. Fiuk venceu a dinâmica e garantiu vaga na final da competição desde então.

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