'Aplaudam, gritem bravo', pede Tatá Werneck para o amigo Paulo Gustavo

Para a comediante, o humor realmente salvou Paulo Gustavo. "Aqui está um caos", disse. "Eu estou sentindo muito medo".

Ao mesmo tempo, ela elogiou a coragem do amigo. "Você foi bravo! Eu te amo tanto. Eu já to com tanta saudade. Vai ser tão difícil ficar sem você. Mas você indo eu já entendi. O fim não existe. Agora eu sei".