Grammy consagra Beyoncé como a maior artista vencedora de prêmios da história

Antes mesmo da hora de início marcada no Brasil, às 21h, o Grammy 2021, realizado na noite deste domingo (14) pela primeira vez sem plateia (ou com algumas dezenas de artistas chamados para receberem os prêmios), começou a distribuir suas estatuetas. Beyoncé, que liderava com nove indicações, ganhou logo no início, junto à filha Blue Ivy, de nove anos, a categoria Melhor Videoclipe pela música Brown Skin Girl. Seus concorrentes eram Life Is Good, de Future e Drake; Adore You, de Harry Styles; Lockdown, de Anderson .Paak; e Goliath, de Woodkid. Taylor Swift, Roddy Ricch e Dua Lipa tinham seis indicações cada; Brittany Howard saiu com cinco e Billie Eilish, Megan Thee Stallion, DaBaby, Phoebe Bridgers, Justin Bieber, John Beasley e David Frost tinham os nomes indicados em quatro categorias cada um.
Já na cerimônia conduzida de forma bastante sóbria por Trevor Noah, comediante, locutor e ator sul-africano, líder no programa The Daily Show, quem levou o prêmio de Artista Revelação foi Megan Thee Stallion, que ganhou de Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat e Kaytranada.
Os vencedores surgiam de máscaras, retiravam e faziam seus discursos. A estratégia do Black Pumas em relançar seu álbum de 2019 em versão deluxe deu certo e garantiu o gramofone na categoria Gravação do Ano pela música Colors. Uma grande banda, ainda que em busca de uma identidade além dos covers de seus ídolos da soul music dos anos 70, que venceu a gigante Beyoncé com Black Parade. E venceu bem mais: Rockstar, de DaBaby e Roddy Ricch; Say So, de Doja Cat; Everything I Wanted, de Billie Eilish; Dont Start Now, de Dua Lipa; Circles, de Post Malone; e Savage, de Megan Thee Stallion com a participação de Beyoncé.
Dua Lipa demarcou território fazendo sua participação toda coreografada, com as câmeras bem aproximadas. Bruno Mars e Anderson .Paak fizeram o número seguinte, com Leave the Door Open e toda a sua estética setentista reverencial a grupos como Manhattans e Commodores. Bruno Mars, com Black Pumas, segue em sua elegia ao passado, algo que faz com uma bela voz mas na qual esconde sua falta de identidade gritante.
As mulheres dominaram também a categoria Melhor Álbum Country pela primeira vez na história, e quem venceu foi Miranda Lambert, com Bluebird. Segundos depois, Taylor Swift encheu a tela com seus olhos azuis para cantar Cardigan, do indicado álbum Folklore. Cada número programado pelo Grammy se tornava um videoclipe, uma marca dessa edição. O protagonismo do artista no palco perdeu a importância, o que valia era a estética de estúdio (algo em que os norte-americanos são especialistas).
A Melhor Performance Solo Pop, uma categoria secundária, tinha mais pesos pesados. E quem levou foi o jovem de 26 anos Harry Styles, com Watermelon Sugar, a primeira música que ele fez em sua curta carreira. E com ela ele venceu Yummy, de Justin Bieber; Say So, de Doja Cat; Everything I Wanted, de Billie Eilish; Dont Start Now, de Dua Lipa e Cardigan, de Taylor Swift. Colado na apresentação, veio a lembrança dos mortos, com Trevor dizendo que foram quase mil artistas levados pela Covid-19 entre 2020 e 2021.
Bruno Mars, com Anderson .Paak na bateria, voltou para fazer uma homenagem a Little Richards, morto em 2020, com um medley irresistível. Covers, uma a especialidade de Mars. Lionel Richie passou para cantar Lady para Kenny Rogers, mestre da canção que faz uma falta irreparável na country romântico dos EUA.
A categoria Música do Ano, que não é o topo de ouro da sessão Gravação do Ano, premia os autores, embora seus nomes não sejam muito visíveis. E o vencedor foi I Cant Breath, de H.E.R, vencendo mais uma de Beyoncé e seu onipresente Black Parade. As maiores temperaturas vieram com o número mais sensual da noite, com Cardi B e Megan Thee Stallion dançando e se atracando sobre uma cama gigante, com direito a um trecho de funk carioca do MC Pedro Sampaio em que ele diz "fica de quatro". Um espetáculo de nádegas e auto objetificação de enjoar a militância feminista.
A categoria Melhor Música de Rap fez despontar um nome maior na noite. Depois da apresentação explosiva com Cardi B, Megan Thee Stallion venceu com a música Savage, que tem a participação de Beyoncé. E Beyoncé, que subiu de cabelos esvoaçantes a seu lado para receber a estatueta, chegou aos 27 Grammys, o que já era uma conquista inédita de uma mulher na premiação mas não seria só. Dua Lipa, tímida até então, discursou bonito para receber o prêmio de Melhor Disco de Pop Vocal por seu Future Nostalgia. "Eu pensei que só poderia fazer músicas tristes". Venceu, vejam só, Justin Bieber, Lady Gaga, Harry Styles e Taylor Swift.
Beyoncé fez história ao vencer a sessão Melhor Canção R&B com a canção Black Parade e se tornou o artista, homem ou mulher, a se tornar a maior vencedora de Grammy da história, com 28 premiações. Agora, mais do que Paul McCartney. Beyoncé discursou emocionada: "Como artista acredito que faz parte do nosso trabalho refletir nossa época. Queria homenagear os reis e rainhas que me inspiraram. Eu nem acredito que isso está acontecendo."
A grande categoria Álbum do Ano, perto do final da apresentação, acabou por consagrar outra mulher, Taylor Swift, com seu Folklore. Foi a terceira vitória de Taylor nessa categoria. A crítica elogiou muito o álbum quando ele saiu e os fãs elevaram Taylor em alguns graus de relevância, o que trouxe uma aura de justiça feita. Ela venceu Jhené Aiko, Black Pumas, Coldplay, Jacob Collier, HAIM, Dua Lipa e Post Malone. A valorização do grupo de k pop sul-coreano BTS era algo avassalador. As redes sociais inflaram com fãs pedindo informações sobre o possível show do grupo, algo que, também como uma inversão de valores no prêmio, o show ganhou espaço mais nobre do que a entrega de Álbum do Ano. Os rapazes chegaram para fazer o hit setentista Dynamite precisos, luminosos, todos de ternos e diante de um trabalho de câmeras minucioso. Uma participação gravada em Seul super produzida.
Ringo Starr apareceu para apresentar o prêmio mais importante, o de Gravação do Ano. "Eu queria dizer uma coisa", discursou: "Se você está fazendo músicas nesse mundo, você já venceu, muito obrigado." E, então, fez o anúncio: "E o Grammy vai para: Billie Eilish, Everything I Wanted". Billie dedicou o prêmio a Megan Thee Stallion e pediu aplausos à amiga. "Penso em você todos os dias."
CONFIRA OS VENCEDORES
- Álbum do Ano
- Chilombo - Jhene Aiko
- Black Pumas Deluxe - Black Pumas
- Everyday Life - Coldplay
- Women in Music Pt III - Haim
- Future Nostalgia - Dua Lipa
- Folklore - Taylor Swift - VENCEDOR
- Hollywood's Bleeding - Post Malone
- Djesse Vol 3 - Jacob Collier
- Música do Ano
- Cardigan - Taylor Swift
- Circles - Post Malone
- Everything I wanted - Billie Eilish
- If The World Was Ending - JP Saxe Feat Julia Michaels
- I Can't Breathe - H.E.R. - VENCEDOR
- The Box - Roddy Rich
- Black Parade - Beyoncé
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Gravação do Ano
- Black Parade - Beyoncé
- Colors - Black Pumas
- Rockstar - DaBaby feat. Roddy Rich
- Say So - Doja Cat
- Everything I Wanted - Billie Eilish - VENCEDOR
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Circles - Post Malone
- Savage - Megan Thee Stalion Ft. Beyoncé
- Melhor Novo Artista
- Noah Cyrus
- Megan Thee Stallion - VENCEDOR
- Doja Cat
- Ingrid Andress
- Phoebe Bridgers
- Chika
- D Smoke
- Kaytranada
- Melhor Álbum Pop Vocal
- Fine Line - Harry Styles
- folklore - Taylor Swift
- Chromatica - Lagy Gaga
- Future Nostalgia - Dua Lipa - VENCEDOR
- Changes - Justin Bieber
- Melhor Performance Pop Duo/Grupo
- Dynamite - BTS
- Intentions - Justin Bieber e Quavo
- Un Dia (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy
- Exile - Taylor Swift e Bon Iver
- Rain On Me - Lady Gaga e Ariana Grande - VENCEDOR
- Melhor Performance Pop Solo
- Yummy - Justin Bieber
- cardigan - Taylor Swift
- everything i wanted - Billie Eilish
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Say So - Doja Cat
- Watermelon Sugar - Harry Styles - VENCEDOR
- Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional
- Blue Umbrella - Daniel Tashian
- True Love: A Celebration of Cole Porter - Harry Connick Jr
- American Standart - James Taylor - VENCEDOR
- Unfollow The Rules - Rufus Wainwright
- Judy - Renée Zellweger
- Melhor Performance de R&B
- Lighting & Thunder - Jhené Aiko Feat. John Legend
- Black Parade - Beyoncé - VENCEDOR
- All I Need - Jacob Collier Feat. Mahalia & Ty Dolla $ign
- Goat Head - Brittany Howard
- See Me - Emily King
- Melhor Performance de R&B Tradicional
- Sit On Down - The Baylor Project Feat. Jean Baylor & Marcus Baylor
- Wonder What She Thinks of Me - Chloe x Halle
- Let Me Go - Mykal Kilgore
- Anything For You - Ledisi - VENCEDOR
- Distance - Yebba
- Melhor Música de R&B
- Better Than I Imagine - Robert Glasper Feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello - VENCEDOR
- Black Parade - Beyoncé
- Collide - Tiana Major9 & EARTHGANG
- Do It - Chloe x Halle
- Slow Down - Skip Marley & H.E.R.
- Melhor Álbum de R&B Progressivo
- Chilombo - Jhené Aiko
- Ungodly Hour - Chloe x Halle
- Free Nationals - Free Nationals
- F*** Yo Feelings - Robert Glasper
- It is What It Is - Thundercat - VENCEDOR
- Melhor Álbum de R&B
- Happy 2 Be Here - Ant Clemons
- Take Time - Giveon
- To Feel Love/d - Luke James
- Bigger Love - John Legend - VENCEDOR
- All Rise - Gregory Porter
- Melhor Gravação de Dance
- On My Mind - Diplo e Sidepiece
- My High - Disclosure Feat. Aminé e Slowthai
- The Difference - Flume Feat. Toro y Moi
- Both of Us - Jayda G
- 10% - Kaytranada Feat. Kali Uchis - VENCEDOR
- Melhor Álbum Dance/Eletrônico
- Kick I - Arca
- Planet's Mad - Baauer
- Energy - Disclosure
- Bubba - Kaytranada - VENCEDOR
- Good Faith - Madeon
- Melhor Performance de Rap
- Deep Reverence - Big Sean Feat. Nipsey Hussle
- Bop - DaBaby
- What's Poppin - Jack Harlow
- The Bigger Picture - Lil Baby
- Savage - Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - VENCEDOR
- Dior - Pop Smoke
- Melhor Performance de Rap Melódico
- Rockstar - DaBaby feat. Roddy Ricch
- Laugh Now, Cry Later - Drake Feat. Lil Durk
- Lockdown - Anderson .Paak - VENCEDOR
- The Box - Roddy Ricch
- Highest In The Room - Travis Scott
- Melhor Música de Rap
- The Bigger Picture - Lil Baby
- The Box - Roddy Rich
- Laugh Now, Cry Later - Drake Feat. Lil Durk
- Rockstar - DaBaby Feat. Roddy Ricch
- Savage - Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Rap
- Black Habits - D Smoke
- Alfredo - Freddie Gibbs & The Alchemist
- A Written Testimony - Jay Electronica
- King's Disease - Nas - VENCEDOR
- The Allegory - Royce Da 5'9"
- Melhor Performance de Rock
- Shameika - Fiona Apple - VENCEDOR
- Not - Big Thief
- Kyoto - Phoebe Bridges
- The Steps - Haim
- Stay High - Brittany Howard
- Daylight - Grace Potter
- Melhor Performance de Metal
- Bum-Rush - Body Count - VENCEDOR
- Underneath - Code Orange
- The In-Between - In This Moment
- Boodmoney - Poppy
- Executioner's Tax (Sing of The Axe) Live - Power Trip
- Melhor Música de Rock
- Kyoto - Phoebe Bridgers
- Lost In Yesterday - Tame Impala
- Not - Big Thief
- Shameika - Fiona Apple
- Stay High - Brittany Howard - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Rock
- Fontaines DC - A Hero's Death
- Michael Kiwanuka - Kiwanuka
- Grace Potter - Daylight
- Sturgill Simpson - Sound e Fury
- The Strokes - The New Abnormal - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Música Alternativa
- Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters
- Beck - Hyperspace
- Phoebe Bridges - Punisher
- Brittany Howard - Jaime
- Tame Impala - The Slow Rush
- Melhor Performance Country Solo
- Stick That In Your Country Song - Eric Church
- Who You Thought I Was - Brandy Clark
- When My Amy Prays - Vince Gill - VENCEDOR
- Black Like Me - Mickey Guyton
- Bluebird - Miranda Lambert
- Melhor Performance Country Duo/Grupo
- All Night - Brothers Osborne
- 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber - VENCEDOR
- Ocean - Lady A
- Sugar Coat - Little Big Town
- Some People Do - Old Dominion
- Melhor Música Country
- Bluebird - Miranda Lambert
- The Bones - Maren Morris
- Crowded Table - The Highwomen - VENCEDOR
- More Hearts Than Mine - Ingrid Andress
- Some People Do - Old Dominion
- Melhor Álbum Country
- Lady Like - Ingrid Andress
- Your Life is a Record - Brandy Clark
- Wildcard - Miranda Lambert - VENCEDOR
- Nightfall - Little Big Town
- Never Will - Ashley McBryde
- Melhor Álbum New Age
- Songs From The Bardo - Laurie Anderson, Tenzin Choegyal & Jesse Paris Smith
- Periphery - Priya Darshini
- Form/Less - Superposition
- More Guitar Stories - Jim "Kimo" West - VENCEDOR
- Meditations - Cory Wong & Jon Batiste
- Melhor Solo de Jazz Improvisado
- GUINEVERE - Christian Scott Atunde Adjuah
- PACHAMAMA - Regina Carter
- TOMORROW IS THE QUESTION - Julian Lage
- CELIA - Gerald Clayton
- ALL BLUES - Chick Corea - VENCEDOR
- MOE HONK - Joshua Redman
- Melhor Álbum de Jazz Vocal
- ONA - Thana Alexa
- SECRETS ARE THE BEST STORIES - Kurt Elling Featuring Danilo Pérez - VENCEDOR
- MODERN ANCESTORS - Carmen Lundy
- HOLY ROOM: LIVE AT ALTE OPER - Somi With Frankfurt Radio Big Band
- WHAT'S THE HURRY - Kenny Washington
- Melhor Álbum de Jazz Instrumental
- ON THE TENDER SPOT OF EVERY CALLOUSED MOMENT - Ambrose Akinmusire
- WAITING GAME - Terri Lyne Carrington And Social Science
- HAPPENING: LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD - Gerald Clayton
- TRILOGY 2 - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - VENCEDOR
- ROUNDAGAIN - Redman Mehldau McBride Blade
- Melhor Álbum de Jazz em grande elenco
- DIALOGUES ON RACE - Gregg August
- MONK'ESTRA PLAYS JOHN BEASLEY - John Beasley
- THE INTANGIBLE BETWEEN - Orrin Evans And The Captain Black Big Band
- SONGS YOU LIKE A LOT - John Hollenbeck With Theo Bleckmann, Kate McGarry, Gary Versace And The Frankfurt Radio Big Band
- DATA LORDS - Maria Schneider Orchestra - VENCEDOR
- Melhor álbum de Jazz Latino
- TRADICIONES - Afro-Peruvian Jazz Orchestra
- FOUR QUESTIONS - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - VENCEDOR
- CITY OF DREAMS - Chico Pinheiro
- VIENTO Y TIEMPO - LIVE AT BLUE NOTE TOKYO - Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
- TRANE'S DELIGHT - Poncho Sanchez
- Melhor Álbum de Pop Latino/Urban
- Bad Bunny - YHLQMDLG - VENCEDOR
- Camilo - Por Primera Vez
- Kany García - Mesa Para Dos
- Ricky Martin - Pausa
- Debi Nova - 3:33
- Melhor Álbum Latino de Rock ou Alternativo
- AURA - Bajofondo
- MONSTRUO - Cami
- SOBREVOLANDO - Cultura Profética
- LA CONQUISTA DEL ESPACIO - Fito Paez - VENCEDOR
- MISS COLOMBIA - Lido Pimienta
- Melhor Álbum de Música Regional Mexicana
- HECHO EN MÉXICO - Alejandro Fernández
- LA SERENATA - Lupita Infante
- UN CANTO POR MÉXICO, VOL. 1 - Natalia Lafourcade - VENCEDOR
- BAILANDO SONES Y HUAPANGOS CON MARIACHI SOL DE MEXICO DE JOSE HERNANDEZ - Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez
- AYAYAY! - Christian Nodal
- Melhor Álbum Latino Tropical
- MI TUMBAO - José Alberto "El Ruiseñor"
- INFINITO - Edwin Bonilla
- SIGO CANTANDO AL AMOR (DELUXE) - Jorge Celedon & Sergio Luis
- 40 - Grupo Niche - VENCEDOR
- MEMORIAS DE NAVIDAD - Víctor Manuelle
- Melhor Álbum de Música Global
- FU CHRONICLES - Antibalas
- TWICE AS TALL - Burna Boy - VENCEDOR
- AGORA - Bebel Gilberto
- LOVE LETTERS - Anoushka Shankar
- AMADJAR - Tinariwen
- Melhor Música/Performance Gospel
- WONDERFUL IS YOUR NAME - Melvin Crispell III
- RELEASE (LIVE) - Ricky Dillard Featuring Tiff Joy
- COME TOGETHER - Rodney "Darkchild" Jerkins Presents: The Good News
- WON'T LET GO - Travis Greene
- MOVIN' ON - Jonathan McReynolds & Mali Music - VENCEDOR
- Melhor Música/Performance de Música Cristã Contemporânea
- THE BLESSING (LIVE) - Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship
- SUNDAY MORNING - Lecrae Featuring Kirk Franklin
- HOLY WATER - We The Kingdom
- FAMOUS FOR (I BELIEVE) - Tauren Wells Featuring Jenn Johnson
- THERE WAS JESUS - Zach Williams & Dolly Parton - VENCEDOR
- Melhor Álbum Gospel
- 2ECOND WIND: READY - Anthony Brown & group therAPy
- MY TRIBUTE - Myron Butler
- CHOIRMASTER - Ricky Dillard
- GOSPEL ACCORDING TO PJ - PJ Morton - VENCEDOR
- KIERRA - Kierra Sheard
- Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea
- RUN TO THE FATHER - Cody Carnes
- ALL OF MY BEST FRIENDS - Hillsong Young & Free
- HOLY WATER - We The Kingdom
- CITIZEN OF HEAVEN - Tauren Wells
- JESUS IS KING - Kanye West - VENCEDOR
- Melhor Álbum Gospel Roots
- BEAUTIFUL DAY - Mark Bishop
- 20/20 - The Crabb Family
- WHAT CHRISTMAS REALLY MEANS - The Erwins
- CELEBRATING FISK! (THE 150TH ANNIVERSARY ALBUM) - Fisk Jubilee Singers - VENCEDOR
- SOMETHING BEAUTIFUL - Ernie Haase & Signature Sound
- Melhor Performance de American Roots
- COLORS - Black Pumas
- DEEP IN LOVE - Bonny Light Horseman
- SHORT AND SWEET - Brittany Howard
- I'LL BE GONE - Norah Jones & Mavis Staples
- I REMEMBER EVERYTHING - John Prine - VENCEDOR
- Melhor Música de American Roots
- CABIN - The Secret Sisters
- CEILING TO THE FLOOR - Sierra Hull
- HOMETOWN - Sarah Jarosz
- I REMEMBER EVERYTHING - John Prine - VENCEDOR
- MAN WITHOUT A SOUL - Lucinda Williams
- Melhor Álbum de Americana
- OLD FLOWERS - Courtney Marie Andrews
- TERMS OF SURRENDER - Hiss Golden Messenger
- WORLD ON THE GROUND - Sarah Jarosz - VENCEDOR
- EL DORADO - Marcus King
- GOOD SOULS BETTER ANGELS - Lucinda Williams
- Melhor Álbum de Bluegrass
- MAN ON FIRE -Danny Barnes
- TO LIVE IN TWO WORLDS, VOL. 1 - Thomm Jutz
- NORTH CAROLINA SONGBOOK - Steep Canyon Rangers
- HOME - Billy Strings - VENCEDOR
- THE JOHN HARTFORD FIDDLE TUNE PROJECT, VOL. 1 - Various Artists
- Melhor Álbum de Blues Tradicional
- ALL MY DUES ARE PAID - Frank Bey
- YOU MAKE ME FEEL - Don Bryant
- THAT'S WHAT I HEARD - Robert Cray Band
- CYPRESS GROVE - Jimmy "Duck" Holmes
- RAWER THAN RAW - Bobby Rush - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Blues Contemporâneo
- HAVE YOU LOST YOUR MIND YET? - Fantastic Negrito - VENCEDOR
- LIVE AT THE PARAMOUNT - Ruthie Foster Big Band
- THE JUICE - G. Love
- BLACKBIRDS - Bettye LaVette
- UP AND ROLLING - North Mississippi Allstars
- Melhor Álbum Folk
- BONNY LIGHT HORSEMAN - Bonny Light Horseman
- THANKS FOR THE DANCE - Leonard Cohen
- SONG FOR OUR DAUGHTER - Laura Marling
- SATURN RETURN - The Secret Sisters
- ALL THE GOOD TIMES - Gillian Welch & David Rawlings - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Música Roots Regional
- MY RELATIVES "NIKSO KOWAIKS" - Black Lodge Singers
- CAMERON DUPUY AND THE CAJUN TROUBADOURS - Cameron Dupuy And The Cajun Troubadours
- LOVELY SUNRISE - Nā Wai ʽEhā
- ATMOSPHERE - New Orleans Nightcrawlers - VENCEDOR
- A TRIBUTE TO AL BERARD - Sweet Cecilia
- Melhor Álbum Reggae
- UPSIDE DOWN 2020 - Buju Banton
- HIGHER PLACE - Skip Marley
- IT ALL COMES BACK TO LOVE - Maxi Priest
- GOT TO BE TOUGH - Toots & The Maytals - VENCEDOR
- ONE WORLD - The Wailers
- Melhor Álbum de Música Infantil
- ALL THE LADIES - Joanie Leeds - VENCEDOR
- BE A PAIN: AN ALBUM FOR YOUNG (AND OLD) LEADERS - Alastair Moock And Friends
- I'M AN OPTIMIST - Dog On Fleas
- SONGS FOR SINGIN' - The Okee Dokee Brothers
- WILD LIFE - Justin Roberts
- Melhor Álbum Falado (Poesia, Audiobooks, Narração)
- ACID FOR THE CHILDREN: A MEMOIR - Flea
- ALEX TREBEK - THE ANSWER IS... - Ken Jennings
- BLOWOUT: CORRUPTED DEMOCRACY, ROGUE STATE RUSSIA, AND THE RICHEST, MOST DESTRUCTIVE INDUSTRY ON EARTH - Rachel Maddow - VENCEDOR
- CATCH AND KILL - Ronan Farrow
- CHARLOTTE'S WEB (E.B. WHITE) - Meryl Streep (& Full cast)
- Melhor Álbum de Comédia
- BLACK MITZVAH - Tiffany Haddish - VENCEDOR
- I LOVE EVERYTHING - Patton Oswalt
- THE PALE TOURIST - Jim Gaffigan
- PAPER TIGER - Bill Burr
- 23 HOURS TO KILL - Jerry Seinfeld
- Melhor Álbum de Teatro Musical
- AMÉLIE
- AMERICAN UTOPIA ON BROADWAY
- JAGGED LITTLE PILL - VENCEDOR
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- THE PRINCE OF EGYPT
- SOFT POWER
- Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual
- A Beautiful Day in The Neighborhood
- Bill & Ted Face The Music
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Frozen 2
- Jojo Rabbit - VENCEDOR
- Melhor Música Escrita para Mídia Visual
- Beautiful Ghosts - Cats
- Carried Me With You - From Onward
- Into The Unknown - Frozen 2
- No Time to Die - 007 - Sem Tempo para Morrer - VENCEDOR
- Stand Up - Harriet
- Melhor Clipe
- Brown Skin Girl - Beyoncé - VENCEDOR
- Life is Good - Future feat Drake
- Lockdown - Anderson.paak
- Adore You - Harry Styles
- Goliath - Woodkid
- Melhor Filme Musical
- Beastie Boys Story - Beastie Boys
- Black is King - Beyoncé
- We Are Freestyle Love Supreme - Freestyle Love Supreme
- Linda Ronstadt: The Sound of My Voice - Linda Ronstadt - VENCEDOR
- That Little Ol' Band From Texas - ZZ Top
- Melhor Álbum de Instrumental Contemporâneo
- Axiom - Christian Scott Atunde Adjuah
- Chronology of a Dream: Live at The Village Vanguard - Jon Batiste
- Take The Stairs - Black Violin
- Americana - Grégoire Maret, Romain Collin & Bill Frisell
- Live At The Royal Albert Hall - Snarky Puppy - VENCEDOR
- Melhor Engenharia de Som, Não-clássico
- BLACK HOLE RAINBOW - Devon Gilfillian
- EXPECTATIONS - Katie Pruitt
- HYPERSPACE - Beck - VENCEDOR
- JAIME - Brittany Howard
- 25 TRIPS - Sierra Hull
- Produtor do Ano, Não-Clássico
- Jack Antonoff
- Dan Auerbach
- Dave Cobb
- Flying Lotus
- Andrew Watt - VENCEDOR
- Melhor Engenharia de som, Clássico
- Danielpour: The Passion of Yeshua
- Gershwin: Porgy and Bess
- Hynes: Fields
- Ives: Complete Symphonies
- Shostakovich: Symphony Nº 13, 'Babi yar' - VENCEDOR
- Produtor do ano, Clássico
- Blanton Alspaugh
- David Frost - VENCEDOR
- Jesse Lewis
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
- Melhor Remixagem
- DO YOU EVER (RAC MIX) - RAC, remixer (Phil Good)
- IMAGINARY FRIENDS (MORGAN PAGE REMIX) -Morgan Page, remixer (Deadmau5)
- PRAYING FOR YOU (LOUIE VEGA MAIN REMIX) - Louie Vega, remixer (Jasper Street Co.)
- ROSES (IMANBEK REMIX) - Imanbek Zeikenov, remixer (SAINt JHN) - VENCEDOR
- YOUNG & ALIVE (BAZZI VS. HAYWYRE REMIX) - Haywyre, remixer (Bazzi)
- Melhor Composição Instrumental
- BABY JACK - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- BE WATER II - Christian Sands
- PLUMFIELD - Alexandre Desplat
- SPUTNIK - Maria Schneider - VENCEDOR
- STRATA - Remy Le Boeuf's Assembly Of Shadows Featuring Anna Webber & Eric Miller
- Melhor Arranjo, Instrumental ou Acapella
- BATHROOM DANCE - Hildur Guðnadóttir
- DONNA LEE - John Beasley - VENCEDOR
- HONEYMOONERS - Remy Le Boeuf's Assembly Of Shadows
- LIFT EVERY VOICE AND SING - Jarrett Johnson Featuring Alvin Chea
- URANUS: THE MAGICIAN -Jeremy Levy Jazz Orchestra
- Melhor Arranjo, Instrumentos e Vocais
- ASAS FECHADAS - Maria Mendes Feat. John Beasley & Orkest Metropole
- DESERT SONG - Säje
- FROM THIS PLACE - Pat Metheny Feat. Meshell Ndegeocello
- HE WON'T HOLD YOU - Jacob Collier Feat. Rapsody - VENCEDOR
- SLOW BURN - Becca Stevens Feat. Jacob Collier, Mark Lettieri, Justin Stanton, Jordan Perlson, Nic Hard, Keita Ogawa, Marcelo Woloski & Nate Werth
- Melhor Embalagem
- EVERYDAY LIFE - Coldplay
- FUNERAL - Lil Wayne
- HEALER - Grouplove
- ON CIRCLES - Caspian
- VOLS. 11 & 12 - Desert Sessions - VENCEDOR
- Melhor Embalagem de Edição Especial Limitada
- FLAMING PIE (COLLECTOR'S EDITION) - Paul McCartney
- GIANTS STADIUM 1987, 1989, 1991 - Grateful Dead
- MODE - Depeche Mode
- ODE TO JOY - Wilco - VENCEDOR
- THE STORY OF GHOSTLY INTERNATIONAL - Various Artists)
- Melhor Recado de Álbum
- AT THE MINSTREL SHOW: MINSTREL ROUTINES FROM THE STUDIO, 1894-192 - Various Artists
- THE BAKERSFIELD SOUND: COUNTRY MUSIC CAPITAL OF THE WEST, 1940-1974 - Various Artists
- DEAD MAN'S POP - The Replacements - VENCEDOR
- THE MISSING LINK: HOW GUS HAENSCHEN GOT US FROM JOPLIN TO JAZZ AND SHAPED THE MUSIC BUSINESS - Various Artists
- OUT OF A CLEAR BLUE SKY - Nat Brusiloff
- Melhor Álbum Histórico
- CELEBRATED, 1895-1896 - Unique Quartette
- HITTIN' THE RAMP: THE EARLY YEARS (1936 - 1943) - Nat King Cole
- IT'S SUCH A GOOD FEELING: THE BEST OF MISTER ROGERS - Mister Rogers - VENCEDOR
- 1999 SUPER DELUXE EDITION - Prince
- SOUVENIR - Orchestral Manoeuvres In The Dark
- THROW DOWN YOUR HEART: THE COMPLETE AFRICA SESSIONS - Béla Fleck
- Melhor Performance de Orquestra
- ASPECTS OF AMERICA - PULITZER EDITION - Carlos Kalmar, Oregon Symphony
- CONCURRENCE - Daníel Bjarnason, Iceland Symphony Orchestra
- COPLAND: SYMPHONY NO. 3 - Michael Tilson Thomas, San Francisco Symphony
- IVES: COMPLETE SYMPHONIES - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic - VENCEDOR
- LUTOSłAWSKI: SYMPHONIES NOS. 2 & 3 - Hannu Lintu, Finnish Radio Symphony Orchestra
- Melhor Gravação de Ópera
- DELLO JOIO: THE TRIAL AT ROUEN - Boston Modern Orchestra Project; Odyssey Opera Chorus
- FLOYD, C.: PRINCE OF PLAYERS - Milwaukee Symphony Orchestra; Florentine Opera Chorus
- GERSHWIN: PORGY AND BESS - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus - VENCEDOR
- HANDEL: AGRIPPINA - Il Pomo D'Oro
- ZEMLINSKY: DER ZWERG - Orchestra Of The Deutsche Oper Berlin; Chorus Of The Deutsche Oper Berlin
- Melhor Performance de Coral
- CARTHAGE - The Crossing
- DANIELPOUR: THE PASSION OF YESHUAH - James K. Bass, J'Nai Bridges, Timothy Fallon, Kenneth Overton, Hila Plitmann & Matthew Worth; Buffalo Philharmonic Orchestra; Buffalo Philharmonic Chorus & UCLA Chamber Singers - VENCEDOR
- KASTALSKY: REQUIEM - Joseph Charles Beutel & Anna Dennis; Orchestra Of St. Luke's; Cathedral Choral Society, The Clarion Choir, Kansas City Chorale & The Saint Tikhon Choir
- MORAVEC: SANCTUARY ROAD - Joshua Blue, Raehann Bryce-Davis, Dashon Burton, Malcolm J. Merriweather & Laquita Mitchell; Oratorio Society Of New York Orchestra; Oratorio Society Of New York Chorus
- ONCE UPON A TIME - Sarah Walker; Skylark Vocal Ensemble
- Melhor Performance de Música de Câmara/Conjunto pequeno
- CONTEMPORARY VOICES - Pacifica Quartet - VENCEDOR
- HEALING MODES - Brooklyn Rider
- HEARNE, T.: PLACE - Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra
- HYNES: FIELDS - Devonté Hynes & Third Coast Percussion
- THE SCHUMANN QUARTETS - Dover Quartet
- Melhor Solo de Instrumental Clássico
- ADÈS: CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA - Boston Symphony Orchestra
- BEETHOVEN: COMPLETE PIANO SONATAS - Igor Levit
- BOHEMIAN TALES - Charles Owen; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks
- DESTINATION RACHMANINOV - ARRIVAL - The Philadelphia Orchestra
- THEOFANIDIS: CONCERTO FOR VIOLA AND CHAMBER ORCHESTRA - Richard O'Neill (Albany Symphony) - VENCEDOR
- Melhor Álbum Vocal Clássico Solo
- AMERICAN COMPOSERS AT PLAY - WILLIAM BOLCOM, RICKY IAN GORDON, LORI LAITMAN, JOHN MUSTO - Stephen Powell
- CLAIRIÈRES - SONGS BY LILI & NADIA BOULANGER - Nicholas Phan
- FARINELLI - Cecilia Bartoli
- A LAD'S LOVE - Brian Giebler
- SMYTH: THE PRISON - Sarah Brailey & Dashon Burton - VENCEDOR
- Melhor Compêndio Clássico
- ADÈS CONDUCTS ADÈS - Mark Stone & Christianne Stotijn
- SAARIAHO: GRAAL THÉÂTRE; CIRCLE MAP; NEIGES; VERS TOI QUI ES SI LOIN - Clément Mao-Takacs, conductor; Hans Kipfer, producer
- SEREBRIER: SYMPHONIC BACH VARIATIONS; LAMENTS AND HALLELUJAHS; FLUTE CONCERTO - José Serebrier, conductor; Jens Braun, producer
- THOMAS, M.T.: FROM THE DIARY OF ANNE FRANK & MEDITATIONS ON RILKE - Isabel Leonard; Michael Tilson Thomas, conductor; Jack Vad, producer - VENCEDOR
- WOOLF, L.P.: FIRE AND FLOOD - Matt Haimovitz; Julian Wachner, conductor; Blanton Alspaugh, producer
- Melhor Composição Clássica Contemporânea
- ADÈS: CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA - Thomas Adès
- DANIELPOUR: THE PASSION OF YESHUA - Richard Danielpour
- FLOYD, C.: PRINCE OF PLAYERS - Carlisle Floyd
- HEARNE, T.: PLACE - Ted Hearne
- ROUSE: SYMPHONY NO. 5 - Christopher Rouse - VENCEDOR