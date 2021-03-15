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"BBB 21": Camilla de Lucas bebe demais e tem crise de choro na festa

Na área externa da casa, ela começou a questionar por que havia sido selecionada para participar do programa, dando a entender que seria pelo potencial de se envolver em brigas com os demais participantes

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2021 às 08:35
BBB 21: Camilla de Lucas bebe demais e tem crise de choro na festa
BBB 21: Camilla de Lucas bebe demais e tem crise de choro na festa Crédito: TV Globo/Reprodução
Camilla de Lucas foi um dos destaques da festa que rolou na última madrugada no BBB 21 (Globo). A influenciadora digital bebeu demais e acabou tendo uma crise de choro.
Na área externa da casa, ela começou a questionar por que havia sido selecionada para participar do programa, dando a entender que seria pelo potencial de se envolver em brigas com os demais participantes.
"Eu não aguento mais ver o lado bom de ninguém", afirmou. "Por que o Boninho [diretor de núcleo do programa] me escolheu? Eu preciso ser ruim."
Como a amiga estava aos gritos, ela foi retirada do local pelo amigo João Luiz. "Chega de show, Camilla", avisou. "Acabou a festa para você."
Porém, o "surto" da participante continuou no quarto colorido. "Eu quero ser ruim", afirmou. "Deus, me deixa ser ruim, me deixa odiar todo mundo que é falso. Me deixa odiar todo mundo nessa merda."

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"Eu quero odiar, quero não gostar de ninguém", prosseguiu. "Eu só preciso de uma [pessoa para odiar]. As pessoas lá fora estão esperando que eu vou brigar com todo mundo."

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