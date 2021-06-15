Filho de Datena tem alta do hospital após internação por Covid-19

O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução

O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta segunda-feira, 14, que seu filho teve alta do hospital após ter sido internado em decorrência da covid-19.

Emocionado, Datena agradeceu aos médicos pelo atendimento e aos telespectadores pelas orações ao filho. "Acabei de receber a notícia que o Júnior saiu do hospital. Quero agradecer o Brasil inteiro pelas orações e lembrar que eu também rezei pelos seus. Nós estamos vivendo uma fase muito triste. Pior que essa doença não permite que você fique próximo das pessoas (infectadas), isso que é triste."

José Luiz Datena Júnior, 33, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador também desabafou sobre como o trabalho o ajudou nessa semana.