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Filho de Datena tem alta do hospital após internação por Covid-19

José Luiz Datena Júnior, 33, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador também desabafou sobre como o trabalho o ajudou nessa semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 08:30

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 08:30

O apresentador José Luiz Datena
O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução
O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta segunda-feira, 14, que seu filho teve alta do hospital após ter sido internado em decorrência da covid-19.
Emocionado, Datena agradeceu aos médicos pelo atendimento e aos telespectadores pelas orações ao filho. "Acabei de receber a notícia que o Júnior saiu do hospital. Quero agradecer o Brasil inteiro pelas orações e lembrar que eu também rezei pelos seus. Nós estamos vivendo uma fase muito triste. Pior que essa doença não permite que você fique próximo das pessoas (infectadas), isso que é triste."

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José Luiz Datena Júnior, 33, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador também desabafou sobre como o trabalho o ajudou nessa semana.
"Depois de uma semana difícil, descarregou a adrenalina. Foi uma semana tão tensa. Quando eu passo por problemas difíceis eu gosto de trabalhar mais, me distrai."

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