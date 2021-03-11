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Totalmente imunizados!

Covid-19: Silvio Santos, Chico Buarque e Ary Fontoura tomam 2ª dose da vacina

Famosos aproveitaram as redes sociais para compartilharem vídeos e fotos da aplicação do imunizante e apelaram aos fãs que tomem a vacina e se cuidem

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2021 às 08:34
Silvio Santos recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19
Silvio Santos recebe a segunda dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @zepequenodamusica
Conforme a campanha de vacinação contra a Covid-19 tem avançado, alguns idosos já puderam tomar a segunda dose da vacina. Dentre os vacinados, estão celebridades como Sílvio Santos, 90, que recebeu a segunda dose nesta quarta-feira (10) em São Paulo.
O apresentador havia recebido a primeira dose dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patrícia Abravanel. "Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!", escreveu Patrícia em suas redes sociais.
O ator veterano Ary Fontoura, 88, também se vacinou nesta quarta-feira. Em seu Instagram, publicou um registro do momento e deixou uma mensagem para os internautas: "Gente, tomei a segunda dose da vacina hoje! Infelizmente ainda é necessário todos os cuidados".
"Uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos", continuou. "Não brinquem, quero abraçar todos vocês em breve", completou o artista. Ele havia recebido a primeira dose no dia 9 de fevereiro, e também fez uma publicação em seu Instagram.
O músico Chico Buarque, 76, recebeu, também nesta quarta, a segunda dose da vacina. O artista se imunizou no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. "Vacinem-se. Viva o SUS!", escreveu no registro feito em seu Instagram.

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O cartunista Maurício de Sousa, 85, também foi imunizado. "Chegou o momento tão esperado: a segunda dose da vacina contra a Covid-19", escreveu em seu Instagram. "Quando for a sua vez, vacine-se!", completou como recado para seus seguidores.
O jornalista Cid Moreira, 93, usou as redes sociais neste sábado (6) para comemorar a segunda dose da vacina contra Covid. Em um vídeo, ele mostrou o momento em que tomou a vacina, na sexta (5), e mandou um recado para que todos a tomem quando possível.
Francisco Cuoco, 87, também recebeu a segunda dose. Na última sexta-feira (5), o ator recebeu a vacina em São Paulo, onde está isolado desde o início da pandemia. "Dia de tomar a segunda dose, obrigado aos cientistas pela grande descoberta", escreveu ele como legenda do vídeo que registrou o momento.

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