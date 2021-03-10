"BBB 21": Viih Tube diz que não lava o cabelo há uma semana

Em conversa com Rodolffo, João e Juliette, no início da tarde desta quarta (10) no Big Brother Brasil 21, Viih Tube afirmou que não lava o cabelo há uma semana.
"Hoje dá uma semana que eu não lavo o cabelo. E eu falo isso sem vergonha. Se o público contar os dias, eles viram. É a cara do meu público fazer isso", disse.
Na sexta passada (5), a youtuber já havia chamado a atenção ao afirmar que ficou dois dias sem tomar banho. Na ocasião, ela correu para o chuveiro quando a produção pediu para os confinados se arrumarem para uma ação de um patrocinador.
"Dá tempo de tomar banho rapidinho produção? Eu já estou há dois dias sem banho. Está ficando feio para mim", indagou.
Nas redes sociais circula uma lista do suposto número de banhos de cada brother na casa. Após 42 dias de confinamento, os lanterninhas, de acordo com ranking, seriam Viih Tube com 22 banhos, Fiuk com 27, e Pocah e Thaís com 29.
Felipe Neto ficou indignado com a situação na casa. "Eu moro a 10 minutos da casa do BBB, aqui no Rio. Trabalho o dia todo sentado no escritório com ar-condicionado. Se eu fico mais de 20 horas sem banho, eu fedo. E todo carioca sabe que é assim. Se em 42 dias a Thaís tomou 29 banhos, Pocah 29, Fiuk, 27 e Viih Tube 22, eles cheiram mal", escreveu ele no Twitter.