Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Falo sem vergonha"

"BBB 21": Viih Tube diz que não lava o cabelo há uma semana

Na sexta passada (5), a Youtuber de 20 anos já havia chamado a atenção dos telespectadores ao afirmar que ficou dois dias sem tomar banho

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:41

Agência Estado

A youtuber Viih Tube é uma das participantes do BBB 21 Crédito: Reprodução/ Instagram @viihtube
Em conversa com Rodolffo, João e Juliette, no início da tarde desta quarta (10) no Big Brother Brasil 21, Viih Tube afirmou que não lava o cabelo há uma semana.
"Hoje dá uma semana que eu não lavo o cabelo. E eu falo isso sem vergonha. Se o público contar os dias, eles viram. É a cara do meu público fazer isso", disse.
Na sexta passada (5), a youtuber já havia chamado a atenção ao afirmar que ficou dois dias sem tomar banho. Na ocasião, ela correu para o chuveiro quando a produção pediu para os confinados se arrumarem para uma ação de um patrocinador.
"Dá tempo de tomar banho rapidinho produção? Eu já estou há dois dias sem banho. Está ficando feio para mim", indagou.
Nas redes sociais circula uma lista do suposto número de banhos de cada brother na casa. Após 42 dias de confinamento, os lanterninhas, de acordo com ranking, seriam Viih Tube com 22 banhos, Fiuk com 27, e Pocah e Thaís com 29.
Felipe Neto ficou indignado com a situação na casa. "Eu moro a 10 minutos da casa do BBB, aqui no Rio. Trabalho o dia todo sentado no escritório com ar-condicionado. Se eu fico mais de 20 horas sem banho, eu fedo. E todo carioca sabe que é assim. Se em 42 dias a Thaís tomou 29 banhos, Pocah 29, Fiuk, 27 e Viih Tube 22, eles cheiram mal", escreveu ele no Twitter.

Veja Também

"BBB 21": ficar dias sem tomar banho pode ser prejudicial à saúde

"BBB 21": Viih Tube toma banho após dois dias: "Estava fedendo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados