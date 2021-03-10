"BBB 21": ficar dias sem tomar banho pode ser prejudicial à saúde

De acordo com uma suposta lista que viralizou na internet, Viih Tube tomou banho apenas 22 vezes em mais de 40 dias Crédito: TV Globo/Reprodução

Enquanto os participantes do BBB 21 continuam confinados na casa, fora dela um perfil no Twitter chamado "Fiscal de banhos do #BBB21" viralizou ao contabilizar o número de vezes que supostamente os brothers utilizaram o chuveiro. De acordo com o post, Viih Tube tomou banho apenas 22 vezes em mais de 40 dias.

Ela já passou até quatro dias sem banho, inclusive quando estava sendo "castigada" com o monstro. Na última semana, Camilla de Lucas zombou da situação com a amiga, e disse que a produção estava pedindo que a youtuber entrasse no chuveiro. "Não tomei nem vou tomar. Vou ficar sem banho!", brincou Viih Tube. "Hoje é que dia? Quarta-feira. Como tem festa, a Viih vai tomar banho. Ela só toma banho na quarta e, às vezes, no sábado", disse Camilla. O participante Projeto também já assumiu que não gosta de encarar o chuveiro diariamente. Mas, será que esse comportamento é prejudicial para a saúde?

Lista de supostos banhos no BBB21 Crédito: Reprodutção/@Fiscaisdebanhos#BBB21

A dermatologista Karina Mazzini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, diz que não existe um número certo de banho. "Com o clima tropical no nosso país, dois banhos diários são suficientes, e o ideal é utilizar a água fria, que não retira a barreira natural de proteção da pele, que previne micoses, eczemas e até alergias".

Todo o corpo deve ser lavado. A médica explica que não se deve deixar de higienizar os órgãos íntimos e as axilas para proteger as regiões da presença de fungos, bactérias e outros microrganismos. "Sem a limpeza correta destas regiões, o risco de surgirem doenças na pele e até infecções é alto e preocupante, além do mau cheiro", diz Karina Mazzini.

Água fria

Tomar banho é fundamental para o ser humano. Além de sensação de bem-estar e relaxamento, a ação permite a retirada do suor, de poluentes que podem trazer bactérias e de células mortas da pele.

O ideal é que seja realizado com fria, porque não prejudica a hidratação e a proteção natural da pele. "A água quente resseca a pele, pois afeta a camada manto-lipídica que é responsável pela textura suave. Pode causar dermatites, dependendo do grau de ressecamento e, além disso, dependendo do uso do produto que se utiliza no banho como sabonete e xampu, eles também podem provocar ressecamento. Já o banho demorado reflete excesso de limpeza que afeta a oleosidade natural da pele", ressalta a dermatologista.