7 benefícios da corrida para a saúde física e mental

Promove a circulação do sangue.

O cérebro funciona melhor com atividades aeróbicas constantes. "Isso porque as conexões entre a rede frontal-parietal e outras áreas, as quais estão associadas à memória e ao autocontrole, são mais fortes e abundantes", explica Wagner Costa, que é pós-graduado em nutrição e fisiologia.

De acordo com um estudo liderado pelo cardiologista do Estudo do Coração da Cidade de Copenhague, Peter Schnohr, a corrida moderada durante uma hora por semana pode aumentar a expectativa de vida em até seis anos. A pesquisa sugere que correr em um ritmo lento ou médio pode reduzir o risco de morte em 44%, fazendo com que os homens vivam, em média, 6,2 anos a mais e as mulheres, 5,6 anos.

Leandro Cesar Laeber explica que os exercícios como a corrida auxiliam na diminuição da pressão arterial, o que consequentemente reduz a hipertensão. "O colesterol bom (HDL) aumenta e há uma redução do mau colesterol (LDL)", diz.

A corrida, por ser uma atividade que gera impacto sobre as articulações, estimula o fortalecimento da nossa massa óssea. A prática é indicada para todos os públicos em todas as idades, claro, sendo sempre acompanhados e orientados por profissionais capacitados.

Correr é uma forma de extravasar o estresse acumulado. "Ao movimentar o corpo em grande intensidade, os chamados hormônios da felicidade, a endorfina e a dopamina, são liberados no cérebro. O humor muda em questões de segundos, afastando o estresse", diz Wagner Costa.

Após o exercício, o corpo libera endorfina, uma substância que provoca a sensação de bem-estar e ajuda a relaxar o corpo. "Praticar exercício auxilia na melhoria da qualidade de vida como um todo", ressalta Leandro Laeber.