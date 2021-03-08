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"Eu estou podre"

"BBB 21": Viih Tube toma banho após dois dias: "Estava fedendo"

Youtuber de 20 anos de idade disse que o capixaba Arthur também estava sem banho há dois dias

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2021 às 08:57
BBB 21: a sister Viih Tube
BBB 21: a sister Viih Tube Crédito: TV Globo/Reprodução
A youtuber Viih Tube decidiu ir conferir as instalações do chuveiro do "BBB 21" no fim da tarde da última sexta (5), quando decidiu, também, tomar um banho depois de dois dias. A jovem de 20 anos de idade se preparava para a festa que iria acontecer à noite com shows de Lexa, Luísa Sonza e Pedro Sampaio. 
"Dá tempo de tomar banho rapidinho produção? Eu já estou há dois dias sem banho. Está ficando feio para mim", disse ela antes de ir se arrumar. 
Na quinta (4), a sister já havia declarado que não tomaria banho por falta de estalecas. "Não tomei, nem vou tomar", disse. Mas, depois, mudou de ideia e revelou: "Eu estou podre".

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Viih tomou banho e compartilhou com os brothers que ela e Arthur estavam sem banho há dois dias. "Estava fedendo. Eu e Arthur estávamos sem tomar banho há dois dias, a gente tomou banho juntos agora", finalizou. 

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