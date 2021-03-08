"BBB 21": Arthur, Caio, Carla Diaz e João estão no paredão falso

Arthur, o anjo da semana, imunizou Projota, que então estava livre do paredão. O líder, Rodolffo, ficou surpreso ao descobrir que indicaria duas pessoas, uma da xepa e outro do vip. Então, escolheu Carla e João. Já o crossfiteiro do Espírito Santo foi o mais votado da casa.

No paredão falso, o mais votado pelo público será "eliminado" e irá para um quarto secreto, retornando depois para a casa. O participante mais votado também ganha o veto do anjo, que pode anular a decisão do anjo uma vez, no prazo de duas semanas. O segundo e terceiro mais votados escapam do veto da próxima prova do líder. Já o quarto colocado, ganha voto com peso 2 no confessionário, com prazo de duas semanas