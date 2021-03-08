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Entenda a dinâmica

"BBB 21": Arthur, Caio, Carla Diaz e João estão no paredão falso

Na votação, cada um dos emparedados ganhará algum benefício, desde quarto secreto para o mais votado até voto com peso 2 no confessionário, para o quarto mais votado; entenda

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2021 às 08:36
BBB 21: Arthur, Caio, Carla Diaz e João
BBB 21: Arthur, Caio, Carla Diaz e João Crédito: TV Globo/Reprodução
O primeiro paredão falso do "BBB 21" foi formado na noite deste domingo (7). O capixaba Arthur, Caio, Carla Diaz e João foram parar na berlinda por escolhas do líder, contragolpes e votação da casa. 
Arthur, o anjo da semana, imunizou Projota, que então estava livre do paredão. O líder, Rodolffo, ficou surpreso ao descobrir que indicaria duas pessoas, uma da xepa e outro do vip. Então, escolheu Carla e João. Já o crossfiteiro do Espírito Santo foi o mais votado da casa. 
Os indicador do líder também tiveram direito ao contragolpe. Carla escolheu Caio e João, Pocah. Na prova do bate e volta, Pocah levou a melhor e saiu do paredão. 

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O QUE ELES GANHAM

No paredão falso, o mais votado pelo público será "eliminado" e irá para um quarto secreto, retornando depois para a casa. O participante mais votado também ganha o veto do anjo, que pode anular a decisão do anjo uma vez, no prazo de duas semanas. O segundo e terceiro mais votados escapam do veto da próxima prova do líder. Já o quarto colocado, ganha voto com peso 2 no confessionário, com prazo de duas semanas

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