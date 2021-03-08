"Fingia que não sabia"

Ludmilla sobre família aceitar seu relacionamento: "Fomos sortudas"

"Foi um processo. A minha família, desde o início, já sabia, mas fingia que não sabia. Eu também fingia que eu não sabia que eles sabiam e assim foi até eu me apaixonar, que foi pela Brunna", lembrou

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:29

Agência Estado

A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla e a mulher Brunna Gonçalves falaram sobre como as famílias delas reagiram ao relacionamento de ambas durante participação no Altas Horas deste sábado, 6. O casal assumiu o namoro em junho de 2019 e se casaram em dezembro daquele ano.
"Foi um processo. A minha família, desde o início, já sabia, mas fingia que não sabia. Eu também fingia que eu não sabia que eles sabiam e assim foi até eu me apaixonar, que foi pela Brunna", lembrou a cantora ao responder a pergunta de um telespectador do programa.
"Quando a gente se apaixona por alguém, isso fica muito nítido no nosso olhar, no nosso jeito e foi uma coisa que não estava dando mais para disfarçar", ela acrescentou.
Ludmilla comentou que a mãe, o padrasto e a avó já sabiam, mas só foi oficializado quando ela mesma contou. "E foi de boa porque minha família é muito legal comigo, eles sempre me apoiam em tudo o que eu vou fazer, eles estão sempre comigo, então foi super tranquilo lá em casa."
Brunna também teve uma conversa tranquila com a própria família. "A minha família foi super de boa. Minha mãe, meu pai, quando eu contei para eles, eles falaram assim: 'você está feliz? Se você está feliz, eu estou feliz. E bola para frente, não liga para o que os outros vão falar da sua vida, o que importa são seu pai e sua mãe'. Foi super tranquilo, eu não tive problema nenhum, graças a Deus, com minha família", relatou a bailarina. "Nós fomos sortudas", completou Ludmilla.

As duas já trabalhavam juntas, porque Brunna faz parte do corpo de balé da cantora, quando a funkeira olhou de forma diferente para a futura mulher durante um ensaio. "Ela foi brincar comigo depois: 'e aí, vai me dar um beijo, não?'", relembrou Brunna. Ludmilla explicou que essa atitude veio após algumas conversas entre as mulheres do grupo sobre beijar e ficar com outra mulher. A partir daí, a dançarina também passou a olhar a cantora com mais interesse.
Elas assumiram o relacionamento em junho de 2019 e Ludmilla contou que a música Espelho foi dedicada à companheira. No fim daquele ano, elas se casaram em uma festa surpresa organizada pela cantora.

