Humorista Kleber Lopes, de A Praça é Nossa, morre de Covid

Kleber Lopes, humorista do programa A Praça é Nossa comandado por Carlos Alberto da Nóbrega, morre de Covid-19 Crédito: Divulgação/SBT

O humorista e bailarino Kleber Lopes, 39, que fez parte do elenco do programa A Praça é Nossa (SBT), morreu neste sábado (6) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando teve uma parada cardíaca.

Segundo a emissora, que confirmou a morte, Kleber integrou o corpo de balé de diversas atrações do canal, no início dos anos 2000, incluindo a abertura do A Praça é Nossa, que na época deixava de ter abertura gráfica para ter um número de dança.

Com os anos, ele acabou fazendo também figuração no programa, até ganhar a oportunidade com um personagem fixo, em 2016. Na ocasião, ele deu vida a Ricky Marcos, inspirado em Ricky Martin, 49. Posteriormente, ele fez parceria com Andréa de Nóbrega, 52, como Gigi do quadro A Nova Rica.

Kleber Lopes também fazia parte do corpo de balé de diversas atrações desde o início dos anos 2000 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Kleber havia completado 39 anos no último dia 17. Nas redes sociais, colegas homenagearam o ator. "A saudade do seu talento e da sua alegria será eterna", afirmou Mama Bruschetta, 70. "Nos divertíamos tanto nas gravações e nos bastidores. Descanse em paz, meu querido", afirmou Andréa Nóbrega.