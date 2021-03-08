"BBB 21": Carla desabafa sobre affair com capixaba Arthur: "Fiquei cega"

Ao que tudo indica, Carla Diaz está abrindo seus olhos para o jogo do "BBB 21".
Depois da formação do paredão falso na noite deste domingo (7), em que a sister foi indicada pelo líder Rodolffo à berlinda, a atriz conversou com Camilla de Lucas na cozinha e analisou seu relacionamento com o capixaba Arthur Picoli, que deu o anjo da semana ao parceiro Projota e não à loira.
"Eu estou muito chateada", começou Carla. "Mas tem mais uma coisa que eu vou falar contigo depois", respondeu Camilla. Carla insistiu para a amiga falar, mas a influenciadora resistiu.
"Pode ser, sim. Concordo. Amiga, eu estava gostando real. Então, fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim", analisou Carla. E finalizou: "Ainda estou muito confusa, sabe? Também não quero nem ficar falando. Não sei nem se eu deveria ter falado ali, mas eu precisava, sabe? Porque todo mundo fica me olhando assim e está pagando de santo ali, para todo mundo agora".