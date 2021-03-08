"BBB 21": Carla desabafa sobre affair com capixaba Arthur: "Fiquei cega"

BBB 21: A as Crédito: TV Globo/Reprodução

Ao que tudo indica, Carla Diaz está abrindo seus olhos para o jogo do " BBB 21 ".

Depois da formação do paredão falso na noite deste domingo (7), em que a sister foi indicada pelo líder Rodolffo à berlinda, a atriz conversou com Camilla de Lucas na cozinha e analisou seu relacionamento com o capixaba Arthur Picoli, que deu o anjo da semana ao parceiro Projota e não à loira.

"Eu estou muito chateada", começou Carla. "Mas tem mais uma coisa que eu vou falar contigo depois", respondeu Camilla. Carla insistiu para a amiga falar, mas a influenciadora resistiu.