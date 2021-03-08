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"BBB 21": Carla desabafa sobre affair com capixaba Arthur: "Fiquei cega"

Atriz conversou com Camilla de Lucas na cozinha da casa depois da formação do primeiro paredão falso do "BBB 21" após Arthur dar imunidade a Projota

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2021 às 08:44
BBB 21: a sister Carla Diaz
BBB 21: A as Crédito: TV Globo/Reprodução
Ao que tudo indica, Carla Diaz está abrindo seus olhos para o jogo do "BBB 21". 
Depois da formação do paredão falso na noite deste domingo (7), em que a sister foi indicada pelo líder Rodolffo à berlinda, a atriz conversou com Camilla de Lucas na cozinha e analisou seu relacionamento com o capixaba Arthur Picoli, que deu o anjo da semana ao parceiro Projota e não à loira. 
"Eu estou muito chateada", começou Carla. "Mas tem mais uma coisa que eu vou falar contigo depois", respondeu Camilla. Carla insistiu para a amiga falar, mas a influenciadora resistiu. 

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"Pode ser, sim. Concordo. Amiga, eu estava gostando real. Então, fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim", analisou Carla. E finalizou: "Ainda estou muito confusa, sabe? Também não quero nem ficar falando. Não sei nem se eu deveria ter falado ali, mas eu precisava, sabe? Porque todo mundo fica me olhando assim e está pagando de santo ali, para todo mundo agora". 

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