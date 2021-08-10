Andressa Urach revela gravidez do segundo filho

Andressa Urach e o marido Thiago Lopes Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach está grávida. A modelo fez a revelação em suas redes sociais com uma foto do marido, Thiago Lopes, com um teste de gravidez de farmácia nas mãos.

"Meu amor @tnlopes10 você é um marido fiel, provedor, amigo, carinhoso, um homem de caráter exemplar! Você já é um ótimo pai para meu filho @arthururachoficial e hoje recebemos a notícia que estou grávida! Que presente maravilhoso de dia dos pais, meu amor. Só posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida! Te amo muito! Feliz dia dos Pais. Papai mais lindo do mundo!!!", diz a legenda da publicação do último domingo (8).

Andressa já é mãe de Arthur Urach, que hoje tem 16 anos. Em entrevista à colunista Fabia Oliveira, Urach disse que vai dar início ao pré-natal e acredita estar com quatro ou cinco semanas de gestação.

"Deve ser um só! Eu queria gêmeos, mas não tenho ninguém da família com gravidez gemelar. Eu ia amar dois de uma vez. Com relação aos nomes, nós ainda não decidimos", disse à colunista.